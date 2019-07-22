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Гороскоп на сегодня, 22 июля

Каким будет 22 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Сегодня фактором, определяющим успех в делах, будет эмоциональное состояние, поэтому желательно заручиться моральной поддержкой близких или обеспечить себе возможность уединиться, чтобы восстановить равновесие.

В первой половине дня может возникать недовольство тем, насколько окружающие воспринимают вашу точку зрения и соответствуют ожиданиям.

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Старайтесь избегать конфликтов. Лучше направить энергию недовольства на изменения в своей жизни. Обратите внимание на те сферы, в которых вам хочется что-то изменить, улучшить, трансформировать.

Сегодня благоприятное время для реализации долгосрочных планов. Все, что вы успеете сделать, создаст прочную основу для получения результата в будущем.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.

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