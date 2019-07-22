Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 22 по 28 июля составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Если сложившиеся обстоятельства вызывают у вас беспокойство, то вы сможете избежать разочарования и замешательства. Усилившаяся уверенность в себе и жизненная сила помогут вам нейтрализовать негатив. Общественная деятельность и выполнение служебных обязанностей приносят удовольствие. Вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты.

Гороскоп для Тельцов

Опасайтесь собственных проявлений гордости и эгоизма как в личных, так и в деловых отношениях. Отложите заключение сделок и финансовые операции. Стычки с начальством не прибавят вам популярности и могут испортить карьеру. Вряд ли вы найдете поддержку и покровительство. Рабочий процесс сопровождается ссорами и недовольством, различными затруднениями и препятствиями.

Гороскоп для Близнецов

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, умственная подвижность, способность к реализации. Вы можете наконец-то взять инициативу в свои руки, чтобы завоевать расположение желанного партнера. В браке стоит сдерживать свои порывы и не всегда положительное стремление к власти и влиянию. Финансовые сделки, благодаря обостренности чутья, будут доведены до успешного завершения.

Гороскоп для Раков

Ваша активность будет проявляться в разработке новых идей, в правильном использовании своего таланта, а также получении знаний в своей профессиональной деятельности. Благополучный период для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов. В контактах и связях становитесь активнее и энергичнее.

Гороскоп для Львов

Положительные импульсы во всех отношениях. Возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность, что существенно помогает при необходимости решения деловых вопросов. Негативными сторонами этого периода является повышенная амбициозность и эгоизм. В жизни происходят важные перемены, и если удастся их проанализировать, можно сделать хорошую закладку на весь последующий год.

Гороскоп для Дев

Вы становитесь очень чувствительными к словам и интонации, с которой они произносятся. На первый план выходит интуитивное восприятие информации. Воображение может разыграться и настроить множество картин как положительных, так и негативных. Следует быть осторожными с шутками, а недоверчивость к окружающим может испортить взаимотношения.

Гороскоп для Весов

Удачный период для решения важных деловых вопросов. Вы чувствуете повышение жизненных сил и энергии, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, вы лидируете среди своих друзей и сослуживцев. Сейчас вы можете решить проблемы и устранить препятствия в любви и семейных отношениях. При приложении определенных усилий вам удастся значительно гармонизировать данную сферу.

Гороскоп для Скорпионов

Нервозность, плохое настроение, снижение самочувствия, потеря бдительности и поддержки со стороны близких людей не способствуют принятию важных решений. Повышенная эмоциональность и агрессивность, наряду с внешней подавленностью могут сыграть плохую роль в отношениях с ближними. Неблагоприятный период для решения проблем в партнерских или семейных отношениях.

Гороскоп для Стрельца

Обстоятельства позволят удовлетворить собственное эго, обрести довольство собой, почувствовать новый приток жизненной энергии. Готовность помогать ближним благоприятно отразится на вашей репутации, вызывая у окружающих чувства, которые помогут вам в достижении личных целей. Люди, оказывающие влияние на вашу жизнь, будут склонны поддержать вас – это шанс продемонстрировать свои возможности.

Гороскоп для Козерогов

Людям может быть сложно с вами из-за вашей реакции на обыденные вещи. Повторы ситуаций, изменение планов выводят вас из равновесия. Вы вынуждены менять свое мнение, поведение, подстраиваться под других людей. Обстоятельства, на бессознательном уровне, заставляют вас реагировать и что-то менять в жизни. В этот период вы начинаете сомневаться в том, что вы делаете. Отказ от действия усугубляет затянувшиеся проблемы.

Гороскоп для Водолеев

Не следует принимать важных решений, так как сейчас вы легко можете допустить ошибку. Остерегайтесь участия в борьбе за власть, сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством и властями. Возникающие недоразумения, ухудшение физического самочувствия, повышенная конфликтность, мешают вам решать актуальные вопросы.

Гороскоп для Рыб

Легкость мыслей, обострение ума, памяти и интуиции, коммерческой хватки помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Вы ощущаете легкость в выражении ваших чувств и интересов, можете успешно воздействовать на разум вашего партнера, супруга и членов семьи.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2019 для всех знаков зодиака.