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Календарь праздников на июль 2019

Какие праздники будут в июле 2019 года – в материале Фактов ICTV.

Календарь праздников на июль 2019

В июле 2019 в Украине нет государственных праздников, соответственно и дополнительных выходных тоже не будет.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Однако в этом месяце достаточно много профессиональных праздников.

Праздники в июле:

  • 1 июля – День архитектуры Украины
  • 2 июля – День работника государственной налоговой службы Украины
  • 6 июля – День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
  • 7 июля – День работника природно-заповедного дела
  • 7 июля – День Военно-морских Сил Украины
  • 11 июля – Всемирный день народонаселения
  • 12 июля – Всемирный день бортпроводника
  • 14 июля – День рыбака
  • 16 июля – День бухгалтера
  • 18 июля – Международный день Нельсона Манделы
  • 21 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
  • 26 июля – День системного администратора
  • 28 июля – День флота Украины
  • 28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами
  • 28 июля – День PR-специалиста
  • 28 июля – День работников торговли

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

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