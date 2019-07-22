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Календарь праздников на август 2019

Какие праздники будут в августе 2019 года – в материале Фактов ICTV.

Календарь праздников на август 2019

В августе 2019 года в Украине будет только один государственный праздник – День независимости, поэтому украинцев ожидает дополнительный выходной.

Читайте: Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год

В Украине День независимости празднуют в субботу, 24 августа, поэтому понедельник, 26 августа, также будет выходным.

Праздники в августе:

  • 1 августа – День инкассатора
  • 2 августа – День аэромобильных войск
  • 2 августа – Праздник Ильи Пророка
  • 2 августа -Международный день Холокоста ромов (цыган) – Параимосу
  • 2 августа -Международный день пива
  • 3 августа – Всемирный День арбуза
  • 4 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
  • 5 августа – Международный день светофора
  • 6 августа – Преображение Господне у западных христиан
  • 6 августа – Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия
  • 7 августа – Международный день офтальмологии
  • 7 августа – Международный день альпинизма
  • 7 августа – Всемирный день кошек
  • 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины
  • 9 августа – Международный день коренных народов мира
  • 11 августа – День строителя
  • 11 августа – День святой Клары, покровительницы телевидения
  • 11 августа – День строителя
  • 11 августа – День работников ветеринарной медицины
  • 12 августа – Международный день молодежи
  • 13 августа – Международный день левши
  • 15 августа – День археолога
  • 19 августа – Преображение Господне. Яблочный Спас
  • 19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи
  • 19 августа – Всемирный день фотографии
  • 19 августа – День пасечника
  • 21 августа – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
  • 22 августа – День памяти сотрудников МВД Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей
  • 22 августа – Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
  • 23 августа – День Государственного Флага Украины
  • 23 августа – Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма
  • 23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
  • 24 августа – День Независимости Украины
  • 25 августа – День шахтера
  • 30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений
  • 31 августа – День авиации Украины
  • 31 августа – День дальнобойщика

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

Фото: Dreamstime

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