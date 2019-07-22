Почти по всей Украине ожидаются сильные грозы на протяжении недели.

В понедельник, 22 июля, на севере Украины объявили штормовое предупреждение.

По всей территории страны, кроме юга и востока, пройдут грозы.

Температура воздуха прогреется от 23° до 32° днем и от 13° до 18° ночью.

В южных областях будет облачно. Воздух прогреется до 32° днем и до 18° ночью.

Во вторник, 23 июля, на всей территории Украины пройдут грозы, кроме западных областей.

Температура на юге +28, в центре и на севере до +25, в западных до 24 и восточных областях +29.

В среду, 24 июля, в западных областях будет облачно, но в остальных регионах продолжат идти дожди.

Температура на юге +25, в центре и на севере до +25, в западных до 24 и восточных областях +26.

В четверг, 25 июля, в Киевской, Одесской и Черниговской областях будет облачно, на остальной территории Украины пройдут грозы.

Температура воздуха по всей стране прогреется до 27 днем и до 18 ночью.

В пятницу, 26 июля, на юге Украины будет облачно, в остальных регионах продолжал идти дожди и грозы.

В западных и северных областях комфортные +25-27, в центре +25, на востоке +26 и на юге до +28.

Ранее Факты ICTV писали, что в августе можно ожидать сухой и жаркой погоды, а температура будет держаться на уровне 30° тепла.