В сети появился самый короткий тест на IQ, который состоит из трех заданий.

Простой на первый взгляд тест IQ содержит три математические задачи.

Более 80% не смогли правильно их решить. Вся сложность в том, что необходимо подавить ошибочный вариант, который первым приходит на ум. При объяснении решение легко понять.

Читайте: Деградируем: ученые зафиксировали падение среднего уровня IQ

Тест состоит из следующих вопросов:

1. Бита и мяч в сумме стоят $1,10. Сколько стоит мяч, если бита дороже него на $1?

2. Пять машин за пять минут изготавливают пять изделий. Сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы изготовить 100 изделий?

3. В озере растут кувшинки. Их количество ежедневно удваивается. Чтобы они полностью заполнили собой озеро, потребуется 48 дней. Сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?

Правильные ответы: 5 центов, 5 минут, 47 дней.

Изначально тест был частью исследовательской работы, опубликованной в 2005 году профессором Массачусетского технологического института (MIT, США) Шейном Фредериком. В исследовании приняли участие более трех тысяч человек, в том числе студенты Йельского университета и Гарварда.

К слову, ученые выяснили, как уровень IQ влияет на отношения.