Лето подошло к середине, а фестивальный сезон в самом разгаре. Какие фестивали пройдут летом – расскажут Факты ICTV.

В Украине проходят ежегодно множество музыкальных фестивалей, которые сложно сосчитать. Крупнейшие из них – Atlas Weekend, Upark Festival, Zaxidfest, Файне місто. В Европе их еще больше, а безвиз дает возможность украинцам посетить любой.

Музыкальная культура в Украине начинает возрождаться, о чем свидетельствуют приезды актуальных музыкантов с мировыми именами.

Также Украину стараются не проезжать мимо и легенды музыки, которые на пике уже не одно десятилетие.

Atlas Weekend уже закончился, но Факты ICTV внимательно следили за всеми событиями мероприятия. О позитивных моментах и о минусах можно почитать здесь.

Факты ICTV собрали самые популярные украинские и европейские фестивали, которые необходимо посетить хотя бы раз в жизни.

Музыкальные фестивали Украины

Zaxidfest

С 16 по 18 августа в локации Волшебная долина, которая находится в Родатичах в 40 км от Львова, пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Zaxidfest.

Входной билет на три дня будет стоить 1,2 тыс. грн.

Line-up: Apocalyptica, You Me At Six, Cradle Of Filth, Lacuna Coil, Noize MC, After the Burial, Caspian, Eyes Set To Kill, Itchy.

Koktebel Jazz Festival

В начале апреля началась реализация билетов на Koktebel Jazz Festival, который традиционно проходит в Черноморске.

В этом году организаторы фестиваля столкнулись с повышенной арендной платой, которая ставила под вопрос проведение мероприятия.

В этом году гостей Koktebel Jazz Festival приглашают в Киев, на Труханов остров 6-8 сентября.

Файне місто

Ежегодный фестиваль в Тернополе, который проходит в этом году с 22 по 28 июля.

Здесь будут представлены почти все молодежные направления, а именно pop, rock, folk, alternative, dance.

Абонемент на все дни фестиваля обойдется в 1290 грн, а на один день 860 грн. Также действуют скидки на покупку двухдневного абонемента.

На территории будет паркинг и кемпинг.

Line-up: Powerwolf, The Hardkiss, Kadebostany, Eskimo Callboy, Detach, Элизиум, Нервы, FliT, Rideau, VelikhanBand, Avatar, Мотанка.

Фестивали Европы

INmusic Festival (Загреб, Хорватия)

Один из лучших и приближенных к Украине фестивалей прошел 20-21 июля в Загребе. Стоимость трехдневного абонемента – €74 (2270 грн). Среди участников – The Hives, Kurt Vile, Skindred, Garbage, The Cure и LP.

Sziget (Обуда, Венгрия)

Ежегодный фестиваль музыки, культуры и искусства. Пятый по величине фестиваль в мире.

Проходит с 1993 года на острове Обуда. В этом году – с 7 по 13 августа.

Стоимость абонемента на семь дней обойдется в €339 (10 115 грн). А однодневные билеты от €75 (2 240 грн) до €89 (2 655 грн).

Как и на любом европейском фестивале здесь есть все – от фудкортов до фотозон.

Sziget предлагает гостям, помимо всего, услуги прачечной, почты и камеры хранения до ежедневного ухода за детьми.

Лайнап фестиваля действительно впечатляет. Недельный праздник уже расписан по дням.

