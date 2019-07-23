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Гороскоп на сегодня, 23 июля

Каким будет 23 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День способствует спокойному ведению дел, решение сложных вопросов лучше отложить.

Легкая физическая активность пойдет на пользу, но не стоит сильно физически перенапрягаться и уставать.

Можно заниматься вопросами здоровья и лечения болезней.

Читайте: Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля

Умеренность важна во всем, в делах упор желательно делать на завершении.

Неблагоприятно: стрижка волос.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2019.

Источник: Astro.Expert

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