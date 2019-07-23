Какие предсказания Ванги уже осуществились, а что нас еще, возможно, ждет в будущем – читайте в материале Фактов ICTV.

Вангелия Гуштерова, более известная как Ванга, была одной из самых известных провидиц своего времени. Более того, даже через 20 лет ее все еще помнит мир благодаря пророчествам на многие годы вперед.

А вот какие известные предсказания Ванги уже осуществились – читайте далее в материале.

Смерть Сталина

В 1952 году Вангелию попросили предсказать будущее для Сталина.

– В марте великий человек с трубкой пойдет в другой мир, и мир станет добрее, – ответила провидица.

За такую ​​информацию ее приговорили к 10 годам, однако, когда через полгода пророчество сбылось, Вангу освободили.

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На вопрос Как Ванга видит будущее или прошлое? она отвечала, что слышит какой-то внутренний голос, который впервые появился перед войной.

Перестройка в СССР

Незадолго до начала периода Перестройки в Советском Союзе Ванга снова услышала внутренний голос.

– Уйдут с постов важные руководители. Придут также новые диктаторы. Ждите изменений, больших перемен к лучшему.

Авария в Мексиканском заливе

В апреле 2010 года взорвалась нефтяная платформа Deepwater Horizon, в результате чего 5 млн баррелей нефти вылились в воды залива, образовав нефтяное пятно и убив множество обитателей глубин.

– В Северной Америке случится великая катастрофа на воде, устроенная человеком. Вода во всем океане станет черной, что ее нельзя будет пить. Остановятся подводные течения, и ветры принесут на всю землю сначала страшную жару и пожары, а потом сильные холода, – описывала Ванга аварию.

Трагедия на подводной лодке

В 1980 году Вангелия увидела пророчество о взрыве на подводной лодке Курск.

– Курск уйдет под воду, и весь мир будет оплакивать его.

Через 20 лет, 12 августа 2000 года, в результате взрыва затонула российская атомная подводная лодка Курск.

11 сентября 2001

В 1989 году Ванга предсказала событие, которое произошло через 12 лет – террористические акты в США.

– Страх, страх! Братья американские падут, их заклюют птицы железные. Волки завоют из куста и кровь невинная польется рекой.

11 сентября 2001 года террористы организации Аль-Каида направили два самолета в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

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Кроме этого, Ванга предсказала несколько событий на далекое будущее:

лекарства против онкологических заболеваний;

ускорение глобального потепления;

переход к новому источнику энергии;

встреча с внеземной цивилизацией через два столетия.

Относительно дара Вангелии Гуштеровой до сих пор ходит много слухов, однако, верить в ее пророчества или нет – решайте сами.

Кстати, ранее Факты ICTV писали о том, каким может быть мир через 10 лет.

Фото: Politeka