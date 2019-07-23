Факты ICTV дадут тебе несколько важных советов, как познакомиться с девушкой на улице и пригласить ее на свидание.

Познакомиться с девушкой на улице не сложно, но кто-то может быть не в настроении для новых знакомств, кто-то просто спешит и нет времени. Но что делать, если девушка очень понравилась и ты не хотел бы упустить такую возможность. Поэтому важно знать несколько хитрых приемчиков для знакомства с девушками на улице.

Внешний вид

Думаю, ты знаешь, что встречают по одежке, а девушки особенно обращают внимание во что ты одет и какая у тебя прическа. Не стоит думать, что настоящие мужики – это запах пива и спортивки, так ты сойдешь за гопника и испугаешь беднягу.

Важным элементом является парфюм, его присутствие будет большим плюсиком к карме. Необходимо выглядеть аккуратно, чтобы ты удачно прошел этот пункт и перешел к следующему.

Наблюдательность

Знакомиться на улице нужно быстро, ведь у тебя нет вечности, чтобы придумать достойный подкат. Но обрати внимание на то, что девушка не спешит куда-то, или возможно, она будет не в настроении, тогда ей точно не до тебя.

Также наблюдательность поможет тебе сделать комплимент или завести разговор о чем-то.

Уверенность

Ты наверняка слышал, что важным при знакомстве является телесный контакт. Притвориться, что ты в ней узнал свою троюродную сестру Фросю и смело обнять ее за талию – это миф.

Девушка скорее примет вас за маньяка и в таком случае вы привлечете к себе только полицию.

Все любят уверенных людей. Не нервничай, не держи часовые паузы, расслабься и улыбайся. Важно установить зрительный контакт, поэтому не отводи часто глаза от собеседницы. Держи спину ровно и не сковывай свои движения.

Уверенность – это не наглость. Не нужно заставлять девушку давать свой номер телефона, если она этого не хочет.

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Разговор и установление контакта

Вашей маме зять не нужен? Перестань говорит фразы такого плана, они больше вызывают раздражение, чем желание познакомиться. Будь собой, начни разговор просто с приветствия и комплимента.

Не заваливай вопросами, он может быть один, как подводка к разговору.

Не жди пока девушка захочет тебя проморозить от долгого разговора, возьми номер телефона, а поговорить успеешь на свидании, если она согласится на твое предложение.

Как пригласить на свидание

На самом деле все просто, ты подходишь и приглашаешь, без стандартных фраз из книги по пикапу. Если ты нравишься ей, вы обязательно еще раз встретитесь.

Вот несколько дельных советов, как пригласить девушку на свидание.

На самом деле познакомиться на улице с девушкой реально, главное быть самим собой и не притворяться кем-то другим. Всегда ценится хорошее чувство юмора, которое разбавит скованность и скукоту.

Пользуйся нашими советами и не бойся знакомиться на улице, возможно именно так ты и встретишь свою любовь.

И в завершение помни, ты никогда не найдешь ответ на вопрос, чего хотят женщины.

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Фото: firestock.ru