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Apple прослушивает общение пользователей с Siri – СМИ

Компания Apple нанимает людей, которые прослушивают частные разговоры и голосовые команды пользователей.

iPhone

Компания Apple использует субподрядное предприятие и нанимает через него работников, которые прослушивают частные разговоры и голосовые команды пользователей.

По информации СМИ, подобные работники компании есть в Испании. Они прослушивают разговоры на разных языках, среди которых французский и немецкий.

Это якобы делается для того, чтобы улучшить работу голосового помощника Siri. Большинство записей действительно начинается с команды запуска помощника.

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По словам Apple, все услуги и продукция компании предназначены для обеспечения безопасности личной информации.

Только у пользователей есть возможность решать, с кем и какой информацией они будут делиться.

К слову, главный дизайнер компании Apple Джони Айв принял решение об увольнении с должности.

Источник: El Pais

Фото: Dreamstime

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