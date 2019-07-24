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Почему не работает Instagram и Facebook

В социальных сетях Instagram и Facebook произошел массовый сбой.

Почему не работает Instagram и Facebook

В Украине не работают социальные сети Instagram и Facebook.

Согласно данным Downdetector, масштабный сбой охватил не только Украину, но и Польшу и Литву.

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Почему не работает Instagram и Facebook / 4 фотографии
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