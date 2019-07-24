Каким будет 24 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Благоприятный день для простых повседневных и быстрых дел. Сегодня можно активно заняться обучением, особенно изучением искусств, музыки или танцев. Во второй половине дня можно заняться планированием, наметить путь достижения желанной цели.

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Эмоциональное состояние может быть несколько нестабильным с появлением обидчивости, ранимости, раздражительности, поэтому в общении с окружающими лучше быть максимально честными и открытыми, чтобы недомолвки не стали причиной раздоров.

Постарайтесь провести день активно, не ленитесь и не засиживайтесь на месте.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.

Источник: Astro.Expert