Какие бьюти процедуры желательно делать в июле и в какие именно дни – читайте в лунном календаре Фактов ICTV.

Согласно лунному календарю на июль 2019 года, в этом месяце стоит воздержаться от экспериментов со внешностью.

С 3 по 28 июля можно смело проводить лимфодренажные процедуры для тела.

Для эпиляции и шугаринга подойдут даты 23-24 июля, а вот лазерную эпиляцию можно делать весь месяц.

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Любителям спа и саун стоит посетить эти места с 3 по 27 июля.

Также Тельцам, Девам и Козерогам рекомендуется употреблять больше фруктов и зеленых овощей.

Тем, кто решился на кардинальные изменения во внешности при помощи пластической хирургии, нужно помнить, что операции лучше планировать на убывающую луну. Также стоит избегать затмений, полнолуний и новолуний.

Лечение ногтей запланируйте с 3 по 27 июля. В целом, благоприятные дни для ухода за руками: 22, 28-30 июля.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2019 для всех знаков зодиака.

Источник: Vogue