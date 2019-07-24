В Украине действуют мошенники, которые могут развести вас на деньги. Как не получить подделку и не потерять собственные средства – далее в материале.

Мошенники настолько обнаглели, что ходят по многоквартирным домам и разводят людей на фальшивые деньги. Такие случаи были зафиксированы в Киеве. Жителям рассказывали легенду, что якобы в стране финансовая реформа и они меняют старые купюры на новые. И люди велись и отдавали свои деньги. И даже не догадывались, что взамен получают фальшивки.

А бабушке из Одессы почтальон принесла пенсию ненастоящими купюрами. Обнаружила она это, когда пришла в банк чтобы оплатить коммунальные. Фальшивку у пенсионерки забрали.

Как вернуть утраченное

– Будут ли компенсированы человеку деньги, я вам скажу – вряд ли. Это очень сложный механизм, поскольку нужно будет доказывать, что деньги, изъятые у пенсионера поддельные, они являются теми самыми, которые ей принесла почтальон. А почтальон говорит: “Я выдавала деньги, но там деньги были другие”. Как доказать, что это те же деньги? Практически невозможно, – говорит бывший следователь Руслан Сушко.

Адвокат Юрий Рожков советует попытаться вернуть деньги. Говорит, стоит подать гражданский иск в суд, и возможно почтальон из своего кармана вернет утраченное.

Где еще нам могут подсунуть поддельные купюры?

Ежедневно мы с вами рискуем попасть на такой же крючок, когда покупаем продукты или передаем деньги в транспорте.

– Больше всего их есть в тех местах, где наименьший контроль за их качеством. Это, как правило, бывает в точках быстрого питания, они достаточно часто появляются на рынках, в первую очередь на рынках овощных, продовольственных. Хотя в принципе, иногда случается это и на заправках, – говорит финансовый эксперт Олег Пендзин.

Будьте осторожны когда меняете валюту. Пользуйтесь услугами крупных банков, а не менял на улице или подозрительных мелких обменников.

Чаще всего качественно подделывают 500 грн и 100 грн, реже фальсифицируют банкноты номиналом 200 и 50 гривен.

Читайте: Как воры попадают в наши дома и где хранить деньги, чтобы их не нашли

Как отличить настоящие деньги

– Есть достаточно много степеней защиты купюр, которые выпускаются Национальным банком Украины, это и водяной знак, это и скрытая лента, которая есть и ее можно увидеть при свете, это и скрытые цифры с номиналом купюры, которые можно увидеть при наклоне этой купюры под определенным углом света. Есть разница и на ощупь, разница и на звук, когда вы их мнете, разница внешняя, они отличаются бесспорно, – говорит эксперт.

Если вы вдруг обнаружили у себя странные средства – обязательно обратитесь в полицию, а затем в банк. Таким образом вы снимете с себя подозрение во время расследования дела.

К слову, ранее мы писали, как не отдать деньги фальшивому банку.