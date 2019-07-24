PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Поздравления с Днем ангела Ольги: лучшие открытки

Сегодня все Ольги отмечают день ангела. Факты ICTV подготовили поздравления, чтобы вы смогли поздравить знакомых Ольг.

Поздравления с Днем ангела Ольги

Поздравления с Днем ангела Ольги будут очень кстати для тех, у кого в окружении есть девушки с таким именем и вы хотите их удивить оригинальной открыткой.

К слову, у имени есть две версии происхождения.

Первая – это древнерусское имя, заимствованное из скандинавских языков и образованное от имени Хельга. В переводе означает святая.

Читайте: С Днем Ольги: поздравления с именинами

Согласно второй версии – это древнеславянское имя и произошло оно от имени Вольга и означает солнечная, значимая, хорошая.

Также считается, что имя Ольга является женской формой мужского имени Олег.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки с Днем ангела Ольги.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Поздравления с Днем ангела Ольги: лучшие открытки / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV рассказывали об истории Дня ангела Ольги.

 

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка