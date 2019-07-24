Сегодня все Ольги отмечают день ангела. Факты ICTV подготовили поздравления, чтобы вы смогли поздравить знакомых Ольг.

Поздравления с Днем ангела Ольги будут очень кстати для тех, у кого в окружении есть девушки с таким именем и вы хотите их удивить оригинальной открыткой.

К слову, у имени есть две версии происхождения.

Первая – это древнерусское имя, заимствованное из скандинавских языков и образованное от имени Хельга. В переводе означает святая.

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Согласно второй версии – это древнеславянское имя и произошло оно от имени Вольга и означает солнечная, значимая, хорошая.

Также считается, что имя Ольга является женской формой мужского имени Олег.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки с Днем ангела Ольги.

























Поздравления с Днем ангела Ольги: лучшие открытки / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV рассказывали об истории Дня ангела Ольги.