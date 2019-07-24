24 июля отмечается День ангела Ольги. Факты ICTV подготовили лучшие слова в прозе, чтобы вы смогли поздравить знакомых Ольг.

Поздравления с Днем ангела Ольги в прозе будут полезны тем, кто не может подобрать правильных слов, чтобы выразить свои чувства.

Праздник Ольги назван в честь равноапостольной великой княгини Ольги.

Основные черты имени – это сильная воля, интеллект и большая работоспособность.

Ольга всегда идет к цели, не замечая проблем.

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Имя очень популярно в Европе, в частности в Чехии, Шотландии, Финляндии и Германии.

В Бразилии и Аргентине также можно встретить девушек с таким именем. Но здесь его произносят как Хельга.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Ольги в прозе.

Поздравляю замечательную Ольгу с ее прекрасным праздником. Желаю по жизни быть гордой княгиней, самой любимой и счастливой. Пусть твоя красота остается вечной, пусть будет удача бесконечной, пусть на душе будет свет и покой, радость в твой дом течёт быстрой рекой.

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Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твоя жизнь соответствовала твоему имени: была солнечной, светлой, радостной, чтобы ты никогда не испытывала недостатка в верных друзьях, веселье, достигла успехов в карьере!

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Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!

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Милая Оленька, поздравляю тебя с твоим праздником. Хочу пожелать тебе ясного неба и яркого солнышка, попутного ветра и иногда — теплых капелек дождя. Оставайся такой же доброй и милой, красивой и любимой, желанной и счастливой, радостной и неотразимой.

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В этот прекрасный денек, Олечка, хочу пожелать тебе море позитива, ярких красок и радужного настроения! Пусть счастье переполняет твое доброе сердечко! Улыбайся, как можно чаще, словно солнечный лучик! Желаю тебе крепкого здоровья, всех земных благ и вечного цветения души и тела!

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Оленька, милое солнышко, от души тебя поздравляю и пожелать хочу ясной и солнечной погоды в твоей душе, достатка и большого счастья в твоём доме, великой и искренней любви в твоем сердце, большой удачи и крупного везения на твоем пути.

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