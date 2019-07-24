24 июля христиане празднуют День Ольги, названный в честь равноапостольной великой княгини Ольги.

24 июля день ангела всех Ольг. Имя происходит от скандинавского – Хельга.

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Праздник назван в честь равноапостольной великой княгини Ольги, которая воздвигла первые христианские храмы в Киевской Руси.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления ко Дню Ольги.

Поздравляю нынче, Оля,

В день прекрасных именин.

Носишь имя славной дамы,

Самой лучшей из княгинь.

Пусть всегда святая Ольга

Будет рядом, за спиной.

В счастья миг и час печали

Будет пусть она с тобой.

Будь успешной и здоровой,

Верь, надейся и люби.

Пусть сбываются желания

И задумки все твои.

***

С Днем Ольги — княгини прекрасной!

Будь мудрой, красивой и властной.

Пускай твои в жизни решения

Верны будут все, без сомнения.

Пусть смотрят с восторгом мужчины,

Как будто сама ты — княгиня.

И пусть твоим главным богатством

Окажется женское счастье.

***

Упрямо следуй, Ольга, за мечтою

И верь, что солнце навсегда

На небе, в сердце. За тобою,

Следят еще и небеса.

Всегда стремись, а мы поможем,

Всегда вершину выбирай.

Ты лучше становиться сможешь,

И счастье будет через край.

***

В имени Ольга – величие, святость,

С давних времен оно славу несет.

Ты для всех близких – утеха и радость,

Везде уважение тебе и почет.

Я пожелаю огромного счастья,

В сердце всегда откровенной весны.

Пусть в именины твои в одночасье

Сбудутся самые сладкие сны!

***

Все сердца мужчин до боли

Покоряет наша Оля.

Обаянием чарует

И улыбкой околдует.

Пожелать тебе, принцесса,

Мы хотим процентов двести,

Счастья женского большого,

Как кольца — так золотого,

Если камни — то бриллианты.

Чтоб сказали хироманты,

Что отмечена рука

Знаком счастья и добра.

***

Красавица Ольга ко всем благосклонна,

Умна и практична и знает, как жить,

Мы рады поздравить ее и желаем

Лишь только улыбку и радость дарить!

Всегда оставайся такой же задорной,

Немного упрямой, но с чистой душой,

Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,

А мы дружно вместе привет шлем большой.

Ранее Факты ICTV рассказывали об истории праздника.