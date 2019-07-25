Факты ICTV собрали список 100 дел, которые нужно сделать летом, чтобы оно стало действительно незабываемым.

Не обязательно придерживаться всех пунктов списка дел, которые очень хорошо сделать этим летом, вы можете дополнить его своими желаниями.

Возможно некоторые задания натолкнут вас на новые яркие планы и незабываемые впечатления. Вперед!

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Что нужно сделать летом – 100 дел:

Не спать сутки Запустить небесный фонарик Приготовить с кем-нибудь пиццу Сфотографировать море Гулять босиком под дождем Выпить литр воды залпом Провести день в одиночестве Устроить девичник/мальчишник Признаться в любви в глаза Разговаривать с кем-то по душам всю ночь Съесть за день килограмм мороженого Встретить рассвет на набережной Прочитать книгу Выпить шампанское на завтрак Отключить на сутки все средства связи Уснуть под любимую музыку Смотреть на закат на крыше Поговорить по телефону с незнакомцем Искупаться в одежде Приготовить кофе дорогому человеку Написать стих Купаться под ливнем Проспать более 12 часов Создать собственный коктейль Поесть сладкой ваты Покататься на колесе обозрения Пожарить зефир на костре Увидеть радугу Побывать в трех городах Познакомиться с десятью новыми людьми Устроить профессиональную фотосессию Увидеть звездопад Собрать букет полевых цветов Поужинать при свечах Послушать пение птиц в 5 утра Выпустить в небо “букет” гелиевых шариков Слушать музыку 12 часов подряд Приготовить летний суп – окрошку или гаспачо Поговорить с иностранцем по Skype или Facebook Cделать утреннее селфи Заговорить с человеком, с которым долго не решались заговорить Посмотреть любимый фильм Сделать фото с высоты птичьего полета Помириться с кем-то, кого очень не хватает Принять участие во флешмобе Провести весь день с ребенком Отправить по почте приятное послание для дорого человека Покормить голубей Поехать в глухой лес или поле и как следует покричать Прослушать за день все альбомы любимого исполнителя Попробовать за день 10 видов коктейлей Сделать кому-нибудь массаж Испечь торт Послушать песню, сыгранную на гитаре Посмотреть салют Разговаривать при луне Собрать пазл на тысячу фрагментов Отказаться на день от кофе Станцевать медленный танец с человеком противоположного пола Наесться шоколада Пускать на улице мыльные пузыри Пообливаться на улице водой Покормить кого-нибудь со своей руки Выучить странные фразы из иностранного языка Обмазаться шоколадом Весь день говорить ДА Сыграть в настольную игру с друзьями Сделать летний маникюр Искупаться голышом Улыбнуться прохожему Обмазать кого-нибудь взбитыми сливками Выпить на брудершафт Устроить пикник Проснуться от пения птиц Каждый день записывать слово характеризующее этот день Прыгнуть с парашютом Собрать в лесу ягоды Посетить кинотеатр под открытым небом Заняться дайвингом Ходить босиком по траве Уснуть в гамаке Объесться черешней, клубникой и арбузами Заняться йогой на свежем воздухе Танцевать под летним дождем Искупаться в водопаде Принимать гостей каждую неделю Загорать весь день Вырастите что-нибудь съедобное Несколько дней жить за городом Запускать бумажные самолетики с самого высокого этажа Устроить бой подушками Отправиться в путешествие по Европе Пробежать марафон Отправиться на свидание вслепую Угостить незнакомца в кафе Покататься на лошадях Съездить на летний фестиваль Ходить в компании пешком – по 7-8 км.

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