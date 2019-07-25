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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 25 июля

Каким будет 25 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День способствует активным действиям, но только до 15.09.

Сегодня можно начинать диету, заниматься очищением организма, заключать сделки, совершать покупки – все будет удаваться.

Первая половина дня приносит особую энергию, и она связана с возможностью управлять нашими желаниями.

Поэтому будет много идей, которые можно воплощать сиюминутно.

Однако постарайтесь не увлечься страстью и не вступайте в губительные отношения.

Читайте: Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля

Вторая половина дня подходит для творчества.

В деловой сфере актуальны встречи, переписки, обмен и торговля, реклама, пиар, можно решить незавершенные дела и даже отложенные в долгий ящик.

Вечер лучше посвятить общению с близкими людьми.

Неблагоприятно: надевание новой одежды, начало путешествий, подстригание ногтей.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.

Источник: Astro.Expert

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