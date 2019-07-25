Каким будет 25 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
День способствует активным действиям, но только до 15.09.
Сегодня можно начинать диету, заниматься очищением организма, заключать сделки, совершать покупки – все будет удаваться.
Первая половина дня приносит особую энергию, и она связана с возможностью управлять нашими желаниями.
Поэтому будет много идей, которые можно воплощать сиюминутно.
Однако постарайтесь не увлечься страстью и не вступайте в губительные отношения.
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Вторая половина дня подходит для творчества.
В деловой сфере актуальны встречи, переписки, обмен и торговля, реклама, пиар, можно решить незавершенные дела и даже отложенные в долгий ящик.
Вечер лучше посвятить общению с близкими людьми.
Неблагоприятно: надевание новой одежды, начало путешествий, подстригание ногтей.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.