День сисадмина празднуют в последнее пятницу второго месяца лета, в этом году дата выпадает на 26 июля. Лучшие поздравления в картинках, читайте в материале Фактов ICTV.

Поздравления в картинках с Днем системного администратора для вас подготовили Факты ICTV. Системные администраторы отмечают неофициальный профессиональный праздник 28 июля.

Одной из основных традиций этого праздника является дарение подарков знакомым системным администраторам. Любимыми подарками считаются шоколад, пиво, вино, электроника, компьютерные игры и игрушечные пингвины.

Сейчас, несмотря на то, что праздник в никакой стране мира не является официальным, многие компании в знак уважения дарят в этот день своим работникам торты.

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Поздравления в картинках с Днем сисадмина





































День системного администратора – поздравления в картинках / 9 фотографий

Напомним, Факты ICTV писали об истории возникновения Дня системного администратора.