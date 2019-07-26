PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День системного администратора – поздравления в картинках

День сисадмина празднуют в последнее пятницу второго месяца лета, в этом году дата выпадает на 26 июля. Лучшие поздравления в картинках, читайте в материале Фактов ICTV.

День системного администратора – поздравления в картинках

Поздравления в картинках с Днем системного администратора для вас подготовили Факты ICTV.  Системные администраторы отмечают неофициальный профессиональный праздник 28 июля.

Одной из основных традиций этого праздника является дарение подарков знакомым системным администраторам. Любимыми подарками считаются шоколад, пиво, вино, электроника, компьютерные игры и игрушечные пингвины.

Сейчас, несмотря на то, что праздник в никакой стране мира не является официальным, многие компании в знак уважения дарят в этот день своим работникам торты.

Читайте: Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год

Поздравления в картинках с Днем сисадмина

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
День системного администратора – поздравления в картинках / 9 фотографий

Напомним, Факты ICTV писали об истории возникновения Дня системного администратора.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка