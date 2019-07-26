День системного администратора отмечается ежегодно в последнюю пятницу июля. Лучшие поздравления в смс с праздником подготовили Факты ICTV.

Ежегодно День системного администратора отмечают в последнюю пятницу июля. В этом году праздник приходится на 26 июля.

Основателем этого дня считают системного администратора из Чикаго Теда Кекатоса. Начали отмечать этот праздник с 28 июля 1999 года.

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Лучшие СМС-поздравления с днем сисадмина собрали Факты ICTV.

Винтик сегодня не глючит,

Работает мышка исправно,

Админ наш все правильно включит,

Для нас же все это как тайна.

Спасибо админу большое,

За “винду”, за сетку, за мыло,

За дело его золотое,

Поздравим его мы красиво!

***

Друг любезный наш системный,

Наше горе от ума!

Малость вредный, чуть проблемный,

Но талантливый весьма;

Раз уж в расписанье штатном

Он такой у нас один,

Сделаем ему приятно:

Поздравляем, сисадмин!

***

Желаем вам неглючного ПО,

Зарплат больших и файлов адекватных,

И юзеров неглупых, и того,

Что пенится и булькает прохладой

День сисадмина – это повод, да

От мониторов синих оторваться,

И, отключив узлы и провода,

В реале бы с друзьям прогуляться!

***

С Днем сисадмина тебя поздравляю!

Успехов в работе, удачи желаю,

Пусть верными будут тебе провода,

И ясными будут все время глаза!

Желаю, чтоб меньше поломок случалось,

Чтоб все, что задумал всегда получалось!

Пусть жизнь дарит счастье везде и всегда,

И жизни дорога пусть будет светла!

***

По клаве пальцы бегают,

С лица стираешь пот,

Все время что-то требует

Офисный народ.

Тебя беречь бы надо нам:

У нас такой один!

Хвала недюжинным мозгам,

Товарищ сисадмин!

***

В этом мире сисадмин,

Словно в поле воин.

В клубе целом он один

Похвалы достоин.

Кто-то здесь в инет от жизни

Постоянно убегает.

Ну а сисадмин стабильно

За порядком наблюдает.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на август.