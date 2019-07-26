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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 26 июля

Каким будет 26 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День не подходит для творческой деятельности. Сегодня лучше сконцентрироваться на делах, связанных с очисткой, прекращением ненужных связей. Успешным будет участие в соревнованиях, в том числе в спортивных.

Но будьте осторожны и предусмотрительны – сегодня можно идти только на оправданный риск.

Также могут возникнуть трудности в объективной оценке своих возможностей. Желания могут быть импульсивными и разнонаправленными.

Читайте: Гороскоп на неделю с 22 до 28 июля

Принятие серьезных решений следует многократно оценить, насколько они соответствуют вашим жизненным ценностям в целом.

В общении сегодня стоит проявить терпимость, поскольку может быть склонность к недооценке мысли окружающих и есть риск потерять их поддержку.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.

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