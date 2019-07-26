26 июля на большей территории Украины ожидаются дожди с грозами.
В Украине почти во всех областях Украины ожидаются дожди с грозами.
На западе, севере, востоке и центре страны 26 июля пройдут дожди с грозами, днем 23-26° выше нуля, ночью температура опуститься до 14°.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 26 июля
В южных областях будет облачно. Днем 28-30°, ночью 17-19°.
В Киеве сегодня пройдут дожди с грозами, днем 24-26°, ночью 15-17°.
К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени.
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