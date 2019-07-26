Тиндер – популярный сайт для знакомств, где одни находят любовь, другие – интим. Кое-кто ищет друзей, а кто-то хочет непродолжительного общения. Что ищут пользователи Tinder и кого находят – узнавали Факты ICTV.

Секс на ночь, серьезные отношения, расширение знакомств по миру или просто обретение друзей – мы узнали почему, молодежь регистрируется на сайтах знакомств и какие у них запросы.

На сайтах знакомств львиная доля аудитории – это интроверты или люди с очень плотным графиком работы. Приложение Tinder отличается тем, что здесь переписка возможна только при условии взаимной симпатии (так называемый Match).

Также здесь можно выбрать возрастные ограничения (18 – 55+) и радиус поиска (от 1 – до 161 км).Приложение легкое в пользовании: если пролистать профиль вправо – это лайк, если влево – кандидат отвергается.

Как оформить профиль в Tinder

Сделайте несколько фото: портретное, в полный рост и которое будет характеризовать ваши интересы. (Хитрость для мужчин – в каком веке мы бы не жили, но фотография с котиком – это всегда результативно ).

). Укажите свой рост, чтобы избежать конфузов при встрече (да-да, многим важно знать рост).

В графе описания впишите несколько слов – это даст собеседнику возможность зацепиться, чтобы начать диалог не с Привет, как дела.

Если вам нравится развитие диалога, предложите перейти в удобный для вас мессенджер (чат в Tinder имеет ограниченный функционал).

Прайм-тайм в Tinder – вечер выходного дня, тогда вы не услышите фразу Извини, я сейчас занят (-а).

Женщины, просматривая профили мужчин, часто полагаются на интуицию. За первые 5-10 секунд они успевают посмотреть описание и точно решить, куда свайпнуть.

Мужчины часто ставят лайки всем подряд, а уже когда случился match (взаимная симпатия) – отсеивают тех, кто не подходит.

Запросы мужчин и женщин

Что ищут пользователи:

серьезные отношения;

интересных персон для общения;

секс на ночь или свинг-партнеров;

иностранцев для коммуникации в путешествиях и языковой практики.

Есть и те, кто просто развлекается, листая профили. Люди с чувством юмора иногда пишут крайне смешные описания. Если оба не против, то бывает, что товарищеское общение переходит в плоскость отношений.

Ни один из запросов нельзя назвать маргинальным, потому что если человек указывает цель, то он уже честен с другими пользователями.

У кого какой опыт

Мы пообщались с людьми разной возрастной категории, чтобы узнать об их опыте пользования платформой Tinder.

– Я был на более ста свиданий за год и потом часто пересекался в Киеве с этими девушками. Было неудобно, но забавно, – отметил Алексей, 26 лет.

21-летняя Анастасия говорит, что переписывалась с парнем целый месяц, успела мысленно распланировать свадьбу, но когда встретились оказалось, что он ей ростом до плеч. Разочарование.

– Я программист и мне не хватает свободного времени для отношений. В Tinder на протяжении недели я нашел девушку, которая очень заинтересовала – мы встретились и через год она стала моей женой, – рассказывает уже бывший пользователь приложения.

– Бывают очень интересные девушки, с которыми есть о чем пообщаться. Я встретил много умниц на Tinder, некоторые из них теперь мои хорошие подруги. Сейчас почти не пользуюсь приложением, но и не удаляю, – говорит Дмитрий.

25-летний Евгений ищет интим на ночь.

– Я – нимфоманка. В этом приложении ищу тех, кто не утруждает себя серьезными отношениями, – говорит 29-летняя Оля.

Одна из бывших пользователей Tinder познакомилась с канадцем, потому что собиралась ехать туда на учебу. Стажировка закончилось, а отношения – нет.

– Забавно случилось, я познакомился с девушкой, которая когда-то работала гостевым редактором, а у нас была вакансия. Так я нашел себе работника, – вспоминает 28-летний Андрей.

Алина же рассказывает, что долго искала идеального мужчину и даже вошла в азарт. Листала в поисках достойного, красивого и умного, а потом это утомило.

Почему люди регистрируются на сайтах знакомств

Психолог Яна Фрутова объясняет, что вполне закономерной является популярность приложений для знакомств, потому что любой живой организм стремится получить как можно больше выгоды, затратив при этом минимум усилий.

– Сайты знакомств просто экономят время, и для современного человека это выгодная позиция. Молодежь может пообщаться между собой, понять, подходит ли им этот человек, чтобы потом строить отношения или дружбу, – отмечает специалист.

Психолог рассказывает, что молодые люди часто испытывают повышенную тревожность из-за того, как они выглядят в глазах других людей, поэтому им проще знакомиться через социальные сети, чтобы избежать этой тревоги.

– Сейчас молодежь встала перед сложной задачей. Общество требует быть успешным здесь и сейчас, в 25 лет молодой человек волнуется за свою реализацию во всех социальных ролях (гражданин / студент / сотрудник / партнер и т. д.). Когда партнера искали родители, с работой тоже кто-то помогал, но сейчас эти роли не распределены, и молодой человек пытается везде успевать и сохранять имидж успешного, – объясняет Яна Фрутова.

Психолог дала три рекомендации, как избежать разочарования во время встречи:

Объективно отражать себя в социальных сетях.

Конечно, каждый хочет выглядеть невероятно и злоупотребляет фотошопом, но таким образом мы формируем идеальную иллюзию себя, поэтому во время реальной встречи собеседник может разочароваться.

Раскрыть себя как личность.

Перед тем, как встретиться, оба должны понимать, что у них есть общие темы для разговора, поэтому предварительно пообщайтесь и узнайте друг о друге больше информации, которая может зацепить.

Обратите внимание на свои профили в соцсетях.

Сегодня страница в соцсетях отражает если не всю нашу жизнь, то какую-то ее часть. Девушки часто изучают все социальные сети парня перед свиданием, поэтому обратите внимание на то, кто у вас в друзьях и что вы добавляете в свой профиль.

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Если подвязать Facebook-аккаунт, то нейросети привлекают к вам людей с подобными интересами и сферой деятельности.

Одна история пользования не будет похожей на другую.

У каждого свои приоритеты и цели на сайтах знакомств, но если вы четко очерчиваете чего хотите, то найдете релевантных персон. В постиндустриальном обществе сайты знакомств вышли из плоскости “здесь ищут только секс”.

Расширяйте кругозор и ломайте стереотипы. Встреча с незнакомым человеком обусловливает выход из зоны комфорта, а значит, вы получаете новый опыт.

Любой мессенджер или чат при желании можно трансформировать в поиск секс-партнера, здесь вопрос не в приложениях, а в людях. Мы меняем мир, а он меняет нас. В эпоху глобализации и поликультурности ментальность теряет позицию первенства, поэтому не ограничивайте себя стереотипами восприятия.

Ранее мы писали, как и где познакомиться с девушкой в реальной жизни, о чем нельзя говорить при первой встрече и какие ошибки мужчины допускают чаще всего.

Фото: Pexels, Dreamstime

София Телишевская