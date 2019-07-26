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Как сделать репост в Instagram

Наберите в поисковике Repost for Instagram и скачайте приложение. В правом верхнем углу вы увидите иконку приложения Instagram. Нажмите на нее, и она перенесет вас в Instagram. Затем выберете фотографию репост которой вы хотите сделать и нажмите на кнопку с тремя точками в правом верхнем углу рядом с фото.

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Рассмотрим  подробнее приложение Repost for Instagram.

После запуска приложения нужно нажать Log in with Instagram. Программа попросит ввести свой логин и пароль.

 

После этого должна появиться страничка, на которой будет запрашиваться доступ к определенным действиям от вашего имени. Нужно нажать Authorize.

 

На экране отобразятся фото пользователей, на которых вы подписались. Откройте любое фото. Под ним вы увидите кнопку Repost.

Вам откроется фоторедактор, в котором можно выбрать расположение подписи автора и ее цвет.

После этого нажмите по большой кнопке Repost и ОК в следующем окне. Вам будет предложено, в чем открыть полученное изображение.

Нажав по иконке Instagram, вы попадете в редактор ресурса. После редактирования нажимаем Поделиться и наслаждаемся своим репостом из Instagram.

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Напомним, существует сервис, который позволяет удалить себя из интернета.

Источник: Форум SMM

Фото: Pixabay

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