Каким будет 27 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День располагает к спокойной и размеренной деятельности.

Сегодня лучше устроить себе качественный отдых и выбирать дела, которые будут способствовать улучшению здоровья и помогут восстановить силы.

В любом случае постарайтесь не переутомляться и не планировать на сегодня важных дел – если будет жажда активных действий, можно сконцентрироваться на простых домашних делах, уборке, разборе завалов, систематизации информации на электронных носителях.

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В общении может проявляться небольшая раздражительность, особенно если возникают вопросы, связанные со справедливостью – постарайтесь не усугублять ситуацию и прежде чем доказывать какую-то точку зрения, взывать к правосудию или наказывать виновных, попробуйте посмотреть на ситуацию с разных сторон.

Сегодня благоприятны любые очистительные процедуры, духовные практики.

Хорошо, если получится провести время в уединении и сконцентрироваться на себе, подумать о своей жизни и о том, чего хочется именно вам.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, начало путешествий, финансовые операции.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.