Медовый Спас или Маковея всегда отмечают 14 августа.

Медовый Спас имеет много других названий, но всегда приходится на 14 августа.

Первый Спас, Спас на воде, Маковый Спас, Маковея – все это относится к одному празднику.

Традиционно 14 августа в церквях святят мак, васильки и бархатцы.

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А Медовым его называют, потому что в этот день пасечники начинают сбор меда. Только после его освящения в церкви на Маковея можно было разговляться.

В Первый Спас начинается Успенский пост – спасовка, который длится две недели.

Есть еще Второй или Яблочный Спас (19 августа) и Третий или Ореховый Спас (29 августа).

Факты ICTV предлагают проверить, насколько хорошо вы знаете традиции и обряды Медового Спаса.