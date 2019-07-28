В Украине 28 июля отмечают День работника торговли. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.
День работника торговли в Украине отмечают каждое последнее воскресенье июля, а в 2019 году праздник приходится на 28 июля.
Праздник учредил в 1995 году президент Украины Леонид Кучма своим указом.
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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем торговли в стихах и прозе.
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Моя дорогая, с профессиональным праздником! Пусть у тебя всегда будет отличное настроение и благодарные покупатели. Достойной прибыли и здоровой конкуренции! Сохраняй и приумножай свое ценное умение находить клиентов с легкостью и улыбкой!
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С профессиональным праздником! Желаю высоких результатов и всяческих успехов в непростой работе. Ты всегда знаешь, чего хочет твой покупатель! Желаю не утратить это качество и оставаться таким же мудрым знатоком человеческой души, мой любимый психолог торговли!
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С Днем торговли я поздравить вас хочу, желаю стильно-модно одеваться, уметь отдыхать и расслабляться! От твоей деловой хватки я пищу, желаю в подарок получить туфли от Jimmy Choo.
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День работников торговли!
От души вас поздравляем!
Без покупок скучно жить нам –
Нас обновки окрыляют!
Делайте почаще скидки –
Прибежим, все расхватаем.
Прибыли большой, удачи,
Процветания желаем!
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Подковку шлю тебе на счастье и поздравляю с праздником!
Богатства и достатка, отчетов вовремя, на складе – порядка,
Чтоб клиенты любили и комплименты дарили,
Чтоб большой была зарплата и семья жила богато!
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