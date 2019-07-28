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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 28 июля

Каким будет 28 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

В целом благоприятный день, любая созидательная деятельность будет успешна.

Особое внимание сегодня можно уделить красоте в окружающем пространстве и одежде – работа с орнаментами, декорациями, разработка дизайна одежды и интерьера, создание ювелирных изделий сегодня будут проходить с легкостью и вдохновением.

Читайте: Гороскоп на неделю с 22 до 28 июля

Также день подходит для дел, направленных на расширение и развитие, поэтому если какая-то сфера жизни давно требует внимания, сегодня можно положить начало дальнейшему развитию.

Будьте внимательны с финансовыми операциями и крупными покупками – есть вероятность потратить больше, чем вы ожидаете.

Эмоциональный фон будет относительно стабильным, что благоприятствует приятному общению, но чтобы оно было еще и полезным, постарайтесь окружить себя духовными и знающими людьми.

Благоприятно: надевание новой одежды.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.

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