Поиск работы может затянуться, что влияет на настроение и надежды найти подходящую вакансию. Вроде все делается правильно – составляется резюме, делается акцент на своих преимуществах, навыках и умениях, но в результате активных предложений от работодателей нет.
Но есть несколько типичных проблем, с которыми сталкиваются потенциальные работники:
- резюме составлено неправильно;
- во время собеседования человек ведет себя ошибочно;
- свои возможности неверно оцениваются;
- есть сведения, компрометирующие соискателя.
Более подробные нюансы поиска работы и подготовки к собеседованию будут проанализированы ниже.
Читайте: Работа за границей: как не попасть на крючок аферистов
Резюме как основа качества
Документ должен быть интересен потенциальному работодателю, а не соискателю. По статистике, на просмотр резюме тратится не более семи секунд, и этого достаточно, чтобы узнать требуемую информацию.
На сайте hh.ua есть несколько рекомендаций по составлению этого документа с возможностью найти максимально интересные вакансии под свои условия.
Грамотно составленное резюме должно включать следующий набор информации:
- контактные данные;
- ФИО;
- образование;
- опыт работы (все данные устанавливаются в хронологическом порядке);
- личные качества (должны соответствовать искомой вакансии);
- дополнительные данные (различные курсы, участие в семинарах, научная работа);
- рекомендации (при их наличии).
Иногда резюме можно составлять под отдельные вакансии, предварительно редактируя информацию. Исключены ошибки или опечатки.
Правила подготовки к собеседованию
Необходимо изучить всю информацию о компании, куда приходится идти на собеседование. Это позволит оценить масштабы предприятия. Одежда должна соответствовать дресс-коду компании или быть классической. Исключены джинсы и тем более шорты.
Опаздывать нельзя, ведь это говорит о дурном тоне, и в результате собеседование может закончиться, так и не начавшись. Можно предупредить по телефону об опоздании на 5-10 минут, если есть на то причины.
На все вопросы нужно отвечать уверенно и не бояться. Нельзя себя ставить выше собеседника. Излишне умничать также не желательно, ведь это показывает человека с обратной стороны.
Если предлагают тестовые задания, их нужно принимать и выполнять. Благодаря этому работодатель может сформировать общее впечатление о потенциальном работнике.
Ранее мы рассказывали, что говорить на собеседовании, о чем умолчать, как себя держать, что надевать и самое главное – как справиться с волнением.