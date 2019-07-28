Поиск работы может затянуться, что влияет на настроение и надежды найти подходящую вакансию. Вроде все делается правильно – составляется резюме, делается акцент на своих преимуществах, навыках и умениях, но в результате активных предложений от работодателей нет.

Но есть несколько типичных проблем, с которыми сталкиваются потенциальные работники:

резюме составлено неправильно;

во время собеседования человек ведет себя ошибочно;

свои возможности неверно оцениваются;

есть сведения, компрометирующие соискателя.

Более подробные нюансы поиска работы и подготовки к собеседованию будут проанализированы ниже.

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Резюме как основа качества

Документ должен быть интересен потенциальному работодателю, а не соискателю. По статистике, на просмотр резюме тратится не более семи секунд, и этого достаточно, чтобы узнать требуемую информацию.

На сайте hh.ua есть несколько рекомендаций по составлению этого документа с возможностью найти максимально интересные вакансии под свои условия.

Грамотно составленное резюме должно включать следующий набор информации:

контактные данные;

ФИО;

образование;

опыт работы (все данные устанавливаются в хронологическом порядке);

личные качества (должны соответствовать искомой вакансии);

дополнительные данные (различные курсы, участие в семинарах, научная работа);

рекомендации (при их наличии).

Иногда резюме можно составлять под отдельные вакансии, предварительно редактируя информацию. Исключены ошибки или опечатки.

Правила подготовки к собеседованию

Необходимо изучить всю информацию о компании, куда приходится идти на собеседование. Это позволит оценить масштабы предприятия. Одежда должна соответствовать дресс-коду компании или быть классической. Исключены джинсы и тем более шорты.

Опаздывать нельзя, ведь это говорит о дурном тоне, и в результате собеседование может закончиться, так и не начавшись. Можно предупредить по телефону об опоздании на 5-10 минут, если есть на то причины.

На все вопросы нужно отвечать уверенно и не бояться. Нельзя себя ставить выше собеседника. Излишне умничать также не желательно, ведь это показывает человека с обратной стороны.

Если предлагают тестовые задания, их нужно принимать и выполнять. Благодаря этому работодатель может сформировать общее впечатление о потенциальном работнике.

Ранее мы рассказывали, что говорить на собеседовании, о чем умолчать, как себя держать, что надевать и самое главное – как справиться с волнением.