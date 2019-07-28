Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ангела Владимира.
День ангела Владимира празднуют 28 июля на честь равноапостольного великого князя Владимира, память о котором православная церковь чтит в этот день.
С именем святого князя Владимира Великого связано крещение Руси в 988 году.
Читайте: День крещения Руси: в Киеве проходит крестный ход ПЦУ (ОНЛАЙН)
Кроме того, имя Владимир переводится как Тот, кто владеет миром. Мужчины, которые носят это имя энергичные, любознательные, настойчивые и благоразумные.
Факты ICTV собрали поздравления с Днем ангела Владимира, чтобы вы могли пожелать всего наилучшего своим родным и близким.
*****
Дорогой Владимир, от всей души поздравляю тебя с днем ангела и желаю всегда оставаться на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи и везения тебе в добрых делах.
*****
Поздравляю с Днем святого Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель никогда не покидал тебя, чтобы тебе покорялись любые вершины. Желаю здоровья и любви, отваги и мудрости, веры и чистоты помыслов, мужества сердца, гармонии души и счастья жизни!
Умный, смелый, духом сильный,
Очень модный, очень стильный,
Душа компании везде –
Все, Владимир, о тебе!
Таким же ты и оставайся,
В делах успешно продвигайся,
Любому помоги в пути,
Достойно сам его пройди.
Во всем тебе лишь плюсы видеть,
Слабого духом не обидеть!
Чтоб все сбылись твои мечты,
Чтоб был по жизни лучшим ты!
*****
Владимир — владеющий миром,
Тебе это имя подходит,
Быть нужным, успешным, счастливым
Желаю тебе на все годы.
Пусть радость, любовь и достаток
Твой дом никогда не покинут,
Жизнь будет вкусней шоколада
И красочнее, чем картина!
*****
Ранее Факты ICTV писали, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев с Днем памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1031-летием крещения Киевской Руси-Украины.