Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ангела Владимира.

День ангела Владимира празднуют 28 июля на честь равноапостольного великого князя Владимира, память о котором православная церковь чтит в этот день.

С именем святого князя Владимира Великого связано крещение Руси в 988 году.

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Кроме того, имя Владимир переводится как Тот, кто владеет миром. Мужчины, которые носят это имя энергичные, любознательные, настойчивые и благоразумные.

Факты ICTV собрали поздравления с Днем ангела Владимира, чтобы вы могли пожелать всего наилучшего своим родным и близким.

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Дорогой Владимир, от всей души поздравляю тебя с днем ангела и желаю всегда оставаться на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи и везения тебе в добрых делах.

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Поздравляю с Днем святого Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель никогда не покидал тебя, чтобы тебе покорялись любые вершины. Желаю здоровья и любви, отваги и мудрости, веры и чистоты помыслов, мужества сердца, гармонии души и счастья жизни!

Умный, смелый, духом сильный,

Очень модный, очень стильный,

Душа компании везде –

Все, Владимир, о тебе!

Таким же ты и оставайся,

В делах успешно продвигайся,

Любому помоги в пути,

Достойно сам его пройди.

Во всем тебе лишь плюсы видеть,

Слабого духом не обидеть!

Чтоб все сбылись твои мечты,

Чтоб был по жизни лучшим ты!

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Владимир — владеющий миром,

Тебе это имя подходит,

Быть нужным, успешным, счастливым

Желаю тебе на все годы.

Пусть радость, любовь и достаток

Твой дом никогда не покинут,

Жизнь будет вкусней шоколада

И красочнее, чем картина!

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Ранее Факты ICTV писали, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев с Днем памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1031-летием крещения Киевской Руси-Украины.