Между пользователями развернулась дискуссия из-за черно-белой фотографии с цветной сеткой.

На сайте Reddit опубликовали черно-белую фотографию с цветной сеткой, из-за которой снимок кажется цветным.

Хотя цветные полоски и должны давать возможность видеть фото в цвете, некоторые пользователи признались, что видели его исключительно черно-белым.

Людей не видели полосок, пока им не сказали, что они там есть.

Читайте: Найди премьера: в сети появился общий снимок “кандидатов”

Некоторые люди также увидел сетку, но она не раскрасила фото, а кому-то отдельные линии кажутся слишком яркими и перекрывают другие цвета.

К слову, в сети появился самый короткий тест на IQ, который состоит из трех вопросов.

Источник: Reddit

Фото: Reddit