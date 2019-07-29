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Черно-белое или цветное: в сети спорят из-за фото с сеткой

Между пользователями развернулась дискуссия из-за черно-белой фотографии с цветной сеткой.

Черно-белое или цветное: в сети спорят из-за фото с сеткой

На сайте Reddit опубликовали черно-белую фотографию с цветной сеткой, из-за которой снимок кажется цветным.

Хотя цветные полоски и должны давать возможность видеть фото в цвете, некоторые пользователи признались, что видели его исключительно черно-белым.

Людей не видели полосок, пока им не сказали, что они там есть.

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Некоторые люди также увидел сетку, но она не раскрасила фото, а кому-то отдельные линии кажутся слишком яркими и перекрывают другие цвета.

К слову, в сети появился самый короткий тест на IQ, который состоит из трех вопросов.

Источник: Reddit

Фото: Reddit

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