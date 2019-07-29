В Киеве открыт пляжный сезон. Самые лучшие пляжи для отдыха собрали Факты ICTV.

В этом году в Киеве действуют 14 пляжей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Плесо. Здесь вы можете отследить состояние столичных пляжей. Также здесь есть карта пляжей Киева, на которой вы с легкостью найдете нужный.

Для купания специалисты рекомендуют такие пляжи:

Черторой – р. Днепр, возле парка Муромец;

Вербный – озеро Вербное, ул. Приозерная;

Пуща-Водица – пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия);

Венеция – пролив Венецианский, остров Долобецкий;

Детский – пролив Венецианская, остров Венецианский;

Золотой – р. Днепр, остров Венецианский;

Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий;

Передмостная Слободка – р. Днепр, остров Венецианский;

Радуга – озеро Радуга, ул. Радужная;

Тельбин – озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;

Центральный – р. Днепр, остров Труханов;

Радуга – Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;

Галерный – залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;

Троещина – залив р. Десенка, ул. Оноре де Бальзака.

Детский

Площадь пляжа — 2 га, или 20 тыс. м². В жаркие дни, особенно праздничные и выходные, на Детском очень многолюдно, зато пляж считается самым ухоженным и удобным в плане инфраструктуры. Рядом спасательно-водолазная станция, пункты проката топчанов и зонтиков, туалет, и конечно, переодевалки.

Адрес: станция метро Гидропарк, Венецианский остров (с левой стороны, перед мостом).

Венеция

По размеру он в 4,5 раза превосходит Детский. Но и отдыхающих здесь больше – в выходной день в среднем приходит около 15 тыс. человек. Отсюда видны берег Венецианского острова, Русановский канал и массив Никольская Слободка. На пляже регулярно убирают, песок чистый. Рядом — кафе, где продаются холодные напитки, мороженое, чипсы. Есть площадки для игры в футбол и баскетбол.

Адрес: станция метро Гидропарк, Долобецкий остров.

Молодежный

Тоже находится на Долобецком острове. Пересекаете Венецианский мост — и еще 300 метров по прямой. Пляж будет слева. Его площадь — 7,35 га. Рядом есть кафе, туалеты, прокат шезлонгов.

Там открывается прекрасный вид на Труханов остров.

Адрес: станция метро Гидропарк, Долобецкий остров.

Золотой

Хорошее место для уединения. Просторы пляжа 9,5 га. Говорят, что это пляж подходит для спокойного отдыха, ведь там не так много людей.

Туалет и кабинки для переодевания имеются.

Адрес: станция метро Гидропарк, южная часть Венецианского острова. Пляж находится ближе к мосту Патона, до него нужно идти 1,5 км по широкой плиточной дороге вдоль берега.

Центральный

Пляж удобно располагается в одной из самых живописных частей Труханового острова. Здесь же находится самая главная достопримечательность острова — парашютная вышка. Посетить пляж могут все желающие совершенно бесплатно.

Представлена развитая инфраструктура: кабинки для переодевания, обширная территория, множество кафе, есть мусорные урны.

Адрес: станция метро Почтовая площадь, перейти через Пешеходный мост.

Радуга

Пляж располагается в Днепровском районе на улице Радужной, на озере Радунка (Радужное озеро, Радуга). В воде много водорослей, что в последнее время немного загрязняет водоем. Лежаки на этом пляже отсутствуют, зато возможен прокат катамаранов, есть кабинки для переодевания. Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 4000 человек. Площадь пляжа: – 2,02 га.

Адрес: Днепровский район, ул. Марко Черемшина.

Пуща-Водиця

Пляж расположен на ставку Горащиха, в который впадает малая река Горенка (Котурка). Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 3000 человек.

Пляж Пуща-Водица дважды получил международную экологическую награду Голубой флаг (2017 и 2018 года) как пляж, который соответствует международным критериям и стандартам. Стоит отметить, что эту награду получают пляжи разных стран, которые отвечают обширному перечню строгих требований, касающихся экологического образования и информации, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и услуг. Площадь пляжа: – 6,69 га.

Адрес: Оболонский район, Пуще-Водица, находится рядом т-образного перекрестка 7-й линии и ул. Федора Максименко.

Тельбин

Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 6000 человек. Площадь пляжа: – 3,97 га. Там работает светомузыкальный фонтан, который делает это место еще более прекрасным. К слову, пока там, по данным Рleso.org, купаться не рекомендуется.

Адрес: Днепровский район, озеро Тельбин, возле проспекта Павла Тычины.

Вербный

Пляж находится на берегу озера Вербное, водоем довольно глубокий, в некоторых местах до 22 метров. Вокруг красивая природа, много лиственных деревьев. В самом озере вода довольно чистая, поскольку основным источником водоснабжения служат 6 подземных источников. Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 7000 человек. Площадь пляжа: – 13 га.

Адрес: Оболонский район, ул. Приозерная

Черторой

На востоке пляж омывается водами пролива Черторой (Десенка). Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 5000 человек. Площадь пляжа- 5 гектар.

На пляже много раздевалок, работают медпункт, спасательный пункт и туалет, оборудованы фонтанчики с питьевой водой.

Адрес: Деснянский район, остров Муромец (рядом парк Дружбы народов).

Предмостная Слободка

Пляж находится прямо напротив Киево-Печерской лавры: оттуда открывается невероятно красивый вид. Также из него хорошо видно мост Метро и правобережные склоны Днепра. Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 3000 человек. Площадь пляжа – 9,5 га.

Здесь есть уютные кабинки для переодевания, урны и туалет. Из достоинств — бесплатные лежаки, а также возможность взять лодку напрокат. Неподалеку от парка располагаются все главные заведения Гидропарка и множество кафе с хорошей кухней.

Адрес: Днепровский район, остров Венецианский (ст. метро Гидропарк).

Веселка

Пляж открыли в этом году после реконструкции. Посетители пляжа могут найти в зоне отдыха современный туалет, раздевалки, велопарковку, уютные скамейки, новые навесы, а также фонтан с питьевой водой и даже душ.

Адрес: Никольская Слободка, пляжная территория Зона здоровья

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К слову, ранее Факты ICTV писали, где можно купаться в Одессе.