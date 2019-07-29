В нашем календаре на 2019 год вы найдете 11 государственных праздников Украины, которые всегда являются выходными.

Даты девяти официальных государственных праздников являются неизменными, только Пасха и Троица ежегодно приходятся на разные дни. Они обозначены звездочкой*.

Поскольку праздничные дни, приходящиеся на выходные, переносятся, или же выпадают на пятницу или понедельник, украинцы получают небольшие каникулы.

Государственные праздники в 2019 году

1 января – Новый год

7 января – Рождество Христово

8 марта – Международный женский день

28 апреля* – Пасха

1 мая – День труда

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы)

16 июня* – Троица

28 июня – День Конcтитуции Украины

24 августа – День незaвисимости Украины

14 октября – День защитника Украины

25 декабря – Рождество Христово (католическое)

Как переносятся праздники в 2019 году, если приходятся на выходной

выходной 28 апреля, Пасха – нa понедельник 29 апреля

выходной 16 июня, Троица – нa понедельник 17 июня

выходной 24 августа, День независимости – нa понедельник 26 августа

Длинные выходные в 2019 году

На Новый год будет три выходных – 30, 31 декабря и 1 января.

На Рождество тоже – с 5 по 7 января.

На Международный женский день, который выпадает на пятницу, будем отдыхать 8, 9 и 10 марта.

На Пасху – с 27 по 29 апреля.

На Троицу – 15, 16 и 17 июня.

День Конституции – с 28 по 30 июня.

День независимости – 24, 25 и 26 августа.

Покров и День защитника Украины – с 12 по 14 октября.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Факты ICTV также составили для вас календарь профессиональных и неофициальных праздников на 2019 год.

Фото: pixabay.com