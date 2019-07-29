Победителем на турнире по видеоигре Fortnite стал 16-летний Кайл Джерсдорф с ником Bugha.
Турнир по видеоигре Fortnite проходил с 26 по 28 июля. Его победителем стал 16-летний американец Кайл Джерсдорф с ником Bugha.
Лидирующую позицию игрок занял уже в первом раунде, где завоевал первое место.
После окончания финала Bugha оказался лидером, заработав 59 очков и обогнав ближайшего соперника на 16 очков.
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Джерсдорф получил $3 млн призовых, что является рекордом для одного игрока в киберспорте.
Первая десятка игроков получила призовые в размере от $225 тыс. до $3 млн.
К слову, на пресс-конференции Bethesda на E3 2019 назвали дату выхода Doom Ethernal.
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