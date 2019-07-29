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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 29 июля

Каким будет 29 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

В первой половине дня благоприятны любые коммуникации, поэтому можно запланировать дела, для осуществления которых вам нужна помощь друзей и коллег.

Рекомендуется также обучение и образовательная деятельность, можно начать изучение чего-то нового.

Чтобы общение было конструктивным, стоит проявлять ответственность, выполнять данные обещания и оказывать поддержку близким.

Читайте: Любовный гороскоп на 2019 для всех знаков зодиака

К вечеру может появиться раздражительность и склонность к резким реакциям, но постарайтесь не срываться на окружающих, лучше дайте выход энергии через легкую физическую активность.

Неблагоприятно: надевание новой одежды, начало путешествий.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.

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