Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Повышается уверенность в себе, энергичность и инициативность. Произойдут какие-то события, которые улучшат ваше настроение. В делах будет сопутствовать удача, а у творческих людей возникнут новые идеи. Возможно, вы получите заслуженную награду, если все усилия будут направлены на самореализацию. В плане здоровья – увеличение жизненной силы и активности. Хорошие возможности, приходящие извне, принесут вам пользу и повысят самооценку.

Гороскоп для Тельцов

Фаза повышенной творческой активности, которая будет проявляться в зависимости от вашего духовного потенциала. Вы способны разработать новые идеи, а также получать знания в своей профессиональной деятельности и применять их в работе. Этот период считается наиболее благополучным для возобновления старых деловых связей, переоформления документов, подписания соглашений. Вам удастся эффектно выразить свои идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования.

Гороскоп для Близнецов

Восприятие информации становится достаточно субъективным, избирательным и несоответствующим ситуации, так как вы все примеряете на себя. В целом мысли заняты личными и семейными делами. Вы можете заинтересовать людей, если касаетесь их личных вопросов. Поездки в этот период возможны, хотя лучше путешествовать не в одиночку, а с кем-то из родных и близких людей.

Гороскоп для Раков

Удачный период для домашних и семейных дел. Обостряется интуиция, проницательность и воображение. Повышается чувствительность, сентиментальность, склонность к мечтательности, воспоминаниям. Полезно посетить места, где прошло детство, встретиться с родителями. Отношения с противоположным полом становятся более задушевными и эмоционально наполненными. В то же время вы становитесь ранимыми и обидчивыми, есть вероятность попасть под сильное постороннее влияние.

Гороскоп для Львов

Вы становитесь активными, более оптимистичными, чувствительными к знакам внимания и комплиментам. Склонны приукрашивать действительность, появляется сильная тяга к удовольствиям. Хочется привлечь к себе внимание, произвести впечатление, влюбиться, пофлиртовать. Дела в это период идут успешно, усиливаются организаторские способности и жажда действий. Легко схватываете идеи, предложения, хорошие отношения с коллегами и начальством.

Гороскоп для Дев

Становитесь критически настроенными, нервозными, придирчивыми к мелочам. Деловая активность и сосредоточенность позволяет сделать много полезных дел. Возникает желание навести порядок, все расставить по местам, раздобыть новую информацию и найти ей место. Способность к обобщению ослабевает, есть опасность запутаться в деталях. Больше бросаются в глаза объективные факты. В это время заключается больше торговых сделок, но они полны оговорок и условий.

Гороскоп для Весов

В это время вам свойственно эмоциональное самоутверждение. Вы становитесь чуткими к знакам внимания в свой адрес. Нет желания думать о проблемах, работать тем более не хочется, вы стремитесь получить от жизни все возможные радости, с удовольствием развлекаетесь, чувства проявляются открыто, часто и демонстративно. Денежных трат также будет много: на подарки, удовольствия, развлечения. Возможна небольшая прибыль, случайные неожиданные деньги.

Гороскоп для Скорпионов

В погоне за чрезмерными удовольствиями можете пропустить что-то важное в деловой сфере. Вы нуждаетесь во внимании и требуете его к себе. Невыполнение обещаний влияет на вашу репутацию и отношение начальства. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Обещания по выполнению планов лучше отложить. Отложите заключение сделок, подписание контрактов, деловые поездки.

Гороскоп для Стрельца

Ощущаете внутреннюю свободу и раскрепощенность, испытываете чувство радости и уверенности в себе, поэтому вы проявляете симпатию и влечение к окружающему миру. Это будет идеальный период для дружеского общения, социальной активности, любви, брака и семейной жизни. Благоприятный период для покупки дорогих вещей, предметов роскоши, а также для улаживания общественных и финансовых дел.

Гороскоп для Козерогов

Неблагоприятный период для умственного труда. Это же относится и к установлению контактов с близкими людьми: отсутствие взаимопонимания, заблуждение и обман станут основными пунктами разногласий. Неблагоприятный деловой период дает повышенную конфликтность, столкновения из-за идей и мнений, затрудненность в общении, невозможность выразить свои интересы и взгляды. Но если вы сможете обуздать свою гордыню и самонадеянность, то найдете немало точек соприкосновения с деловыми партнерами, компаньонами и начальством.

Гороскоп для Водолеев

Непостоянство настроения, склонность к растрате денег может принести вред отношениям с партнерами, а также разлад в семье. Из-за неприятия чужого мнения вы можете понести ощутимые убытки. Постарайтесь не вступать в деловые контакты, откажитесь от ответственных выступлений, производственных совещаний, даже обычного обмена мнениями с сотрудниками. Ограничьте свою активность, не вступайте в противоречие с мнением начальства, забудьте о поиске покровительства, на время расстаньтесь с идеей получения материальной прибыли.

Гороскоп для Рыб

Этот период при необходимости можно использовать для улучшения отношений с братьями, сестрами и ближними родственниками. Удачно сложатся командировки, посещение официальных инстанций. Вы выглядите уверенно, заражаете творческим и деловым азартом, являетесь хорошим примером для младших сотрудников. Благоприятный период для реорганизаций на службе с целью повышения производительности труда и переориентации на новый вид деятельности.

Ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп на 2019 год для Украины.