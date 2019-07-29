Каким будет 2019 год в плане любви и кто из знаков зодиака встретит свою вторую половинку или создаст семью – в эксклюзивном гороскопе на Фактах ICTV.

Подробный любовный гороскоп на 2019 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Каким будет 2019 год в финансовом плане и кто из знаков зодиака разбогатеет, читайте здесь.

Гороскоп для Овнов

2019 год – период воплощения романтических желаний. Вам представится возможность преуспеть в любовной сфере, так что зевать не стоит.

Однако с другой стороны, год не очень эмоциональный, все будет стабильно и спокойно. Резких перемен в сфере взаимоотношений не предвидится, зато представится возможность проверить чувства временем.

Наиболее благоприятный период для любви – апрель, май, август, ноябрь 2019 года.

Гороскоп для Тельцов

В мае и сентябре 2019 вас ждут серьезные изменения в любовном плане. Вам станут ясны те аспекты взаимоотношений, которые вам долгое время не давали покоя. Представится возможность укрепить уже имеющийся союз и пересмотреть свое отношение к партнерам.

В течение года вас ожидают неожиданные любовные встречи. Чтобы увеличить шансы на счастье, старайтесь не скрывать свои чувства и эмоции, расширяйте круг общения.

Те, кто стремится создать семью или начать серьезные отношения, смогут это сделать, для вас обстоятельства сложатся удачно.

Гороскоп для Близнецов

Любовные отношения будут гармоничными. Сейчас самое время прямо сообщать своему партнеру о своих желаниях и планах на будущее.

Одиноким представителям знака представится возможность завязать любовные отношения. Их успех будет зависеть от того, насколько хорошо вы усвоили ошибки прошлого.

Наиболее благоприятное время для выяснения и строительства отношений июнь, сентябрь и октябрь.

Гороскоп для Раков

Во второй половине года существующие отношения могут получить второе дыхание и начать развиваться с новой силой. Также возможны интересные встречи и знакомства.

В целом все будет достаточно спокойно, больших перемен не будет. Сейчас самое время улучшить уже имеющиеся отношения, чем нырять с головой в новые любовные авантюры.

Июль и октябрь – самые эмоциональные месяца, наполнены любовными приключениями.

Гороскоп для Львов

В течение года происходит упорядочивание в сфере взаимоотношений: вас ждет либо заключение брака или развод. В общем, отношения получат ожидаемое развитие либо в сторону укрепления союза, либо в сторону разрыва.

Главное будьте спокойны, не нервничайте, все будет идти своим чередом. Не пытайтесь повлиять на исход событий.

Январь, март и июнь будут особенно счастливыми для любовных взаимоотношений. Могут произойти события, шлейф которых вы будете ощущать долгие годы.

Гороскоп для Дев

Все самые важные вопросы в сердечных делах постарайтесь решить в феврале, мае, сентябре 2019. В это время вероятны судьбоносные встречи либо стремительное развитие уже имеющихся любовных отношений.

На существующие взаимоотношения стоит посмотреть под другим углом. Вы сможете получить желаемое развитие взаимоотношений в том случае, если увидите в спутнике равноправного партнера.

В остальное время года возможны проблемы в любовных отношениях. Причина тому – излишняя внимательность к мелочам, претензии к партнерам.

Гороскоп для Весов

2019 год – удачный для встречи своей второй половинки и заключения брака. Возможно рождение ребенка.

Вы как обычно будете сомневаться, взвешивать “за” и “против”, из-за чего рискуете упустить свою любовь. Боязнь ошибиться и сделать неправильный шаг очень ограничивает вас в действиях и перспективах. Научитесь не сомневаться в партнере, доверяйте своему первому чувству.

Старайтесь чаще бывать в обществе, посещать различные мероприятия. Там вы сможете встретить близкого по духу человека, с которым возможны гармоничные взаимоотношения.

Июнь, сентябрь, октябрь могут стать очень продуктивными в сфере взаимоотношений.

Гороскоп для Скорпионов

Это год флирта, а не серьезных отношений. Однако не расстраивайтесь, возможно, вы просто не готовы еще к этому, займитесь познанием и раскрытием себя – и тогда в вашей жизни появится достойный мужчина.

Вам нужно перестать находить партнеров, над которыми вам легко доминировать. Тогда разочарований в сфере любви станет меньше, а шансов на счастливые крепкие отношения – больше.

В июле и октябре появится шанс улучшить отношения, которые по тем или иным причинам были испорчены.

Гороскоп для Стрельцов

Пожалуй, кому и повезет в любви в 2019 году, так это Стрельцам. Вы буквально будете дышать любовью. Вокруг – праздник, эмоции, активная жизнь и вы в ее потоке.

Год не спокойный, но благополучный во всех отношениях. Все, чего вы хотите в сфере любовных взаимоотношений, в этом году реализуется.

Если вы уже готовы к браку, то оформлять отношения лучше в период с января по ноябрь 2019 года. Союз будет очень удачным и крепким. Главное усилие для одиноких сердец – освободиться от ненужных романов и бессмысленных связей, а все силы и желания устремить на поиски своего идеального партнера.

В существующих семейных отношениях возможно прибавление, а также улучшение жилищных условий.

Гороскоп для Козерогов

Хороший год для создания семьи, для начинания серьезных отношений с перспективой брака, для поиска партнера, с которым можно провести всю жизнь.

Происходит структурирование существующих взаимоотношений, закладывается фундамент на будущее.

Февраль, май, сентябрь – хорошее время для построения отношений. В эти месяцы уделите больше внимания семье и любовным взаимоотношения, а работу оставьте пока на втором плане.

Гороскоп для Водолеев

В 2019 году будут некоторые сложности в любовных отношениях. Ничего нового не ожидается, возможно, удастся возобновить старый роман. При этом есть большая вероятность, что прошлые отношения не получится вернуть и вы снова расстанетесь.

Наиболее благоприятный период – июнь, сентябрь, октябрь. О заключение брака здесь речи не идет, но построение крепких отношений на будущее вполне возможно.

Гороскоп для Рыб

Успешный год во всех отношениях, а особенно в любовной сфере. Постарайтесь больше путешествовать, велика вероятность встречи с будущим мужем/женой в другой стране.

В этом году вы сможете посмотреть другими глазами на свою вторую половину. Но даже если решитесь расстаться, в одиночестве не останетесь. Вы в этом году очень популярны у противоположного пола. Используйте этот год максимально для решения личных вопросов, позже вы будете его вспоминать, как переломный период.

Благоприятные месяцы для романтических отношений, счастливых встреч и заключения брачного союза – июль и октябрь.