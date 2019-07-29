29 июля человечество исчерпало запас природных ресурсов, которые смогут восстановиться в течение года.

29 июля люди использовали запас природных ресурсов на 2019 год, которые способны восстановиться в течение года.

Речь идет о таких ресурсы как чистый воздух, почва, вода и тому подобное.

– Человечество использует природу в 1,75 раз быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться. Это как будто мы пользуемся ресурсами 1,75 Земли, – говорится в сообщении.

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Из-за такого экологического расточительства происходит эрозия почвы, исчезают леса, увеличивается количество диоксида углерода в атмосфере планеты, что приводит к изменению климата.

Показатель ресурсов Земли рассчитывается с 1986 года и ежегодно предел их восстановления наступает раньше.

Так, в 1993 году человечество исчерпало ресурсы 21 октября, а в 2017 году – 2 августа.

К слову, ученые считают, что из-за глобального потепления жители США могут столкнуться с нехваткой воды.

Источник: Global Footprint Network