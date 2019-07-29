PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Человечество исчерпало запас ресурсов в 2019 году

29 июля человечество исчерпало запас природных ресурсов, которые смогут восстановиться в течение года.

Земля

29 июля люди использовали запас природных ресурсов на 2019 год, которые способны восстановиться в течение года.

Речь идет о таких ресурсы как чистый воздух, почва, вода и тому подобное.

– Человечество использует природу в 1,75 раз быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться. Это как будто мы пользуемся ресурсами 1,75 Земли, – говорится в сообщении.

Читайте: Будет как в Австралии – ученые рассказали о климате в Киеве через 30 лет

Из-за такого экологического расточительства происходит эрозия почвы, исчезают леса, увеличивается количество диоксида углерода в атмосфере планеты, что приводит к изменению климата.

Показатель ресурсов Земли рассчитывается с 1986 года и ежегодно предел их восстановления наступает раньше.

Так, в 1993 году человечество исчерпало ресурсы 21 октября, а в 2017 году – 2 августа.

К слову, ученые считают, что из-за глобального потепления жители США могут столкнуться с нехваткой воды.

Источник: Global Footprint Network

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Может быть жизнь: ученые открыли две новые экзопланеты
Война за землю: в Черкасской области люди требуют справедливого распределения паев
В Запорожье скандал с земельными участками для ветеранов АТО
Над Землей пролетел опасный астероид
Сколько людей живет на Земле и средняя продолжительность жизни – отчет ООН
Как выбрать семена: на что обратить внимание и цена
В 10 раз мощнее бомбы в Хиросиме: в атмосфере Земли взорвался метеорит
На Черкащине землю для бойцов АТО местные депутаты переписали на своих родственников
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка