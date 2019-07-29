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Факты / Lifestyle

Топ-15 песен, которые невозможно выбросить из головы

Существуют песни, которые надолго заседают в голове и могут часами повторяться по кругу. После разового прослушивания этих композиций мы невольно их подпеваем, а выбросить навязчивую мелодию из головы редко кому удается.

Музика

15 песен-липучек, которые ученые называют “ушными червями”, – в подборке Фактов ICTV.

Axel F – Crazy Frog

Грибы – Тает Лед

Bomfunk MC’s – Freestyler

Ленинград — Экспонат

Las Ketchup – The Ketchup Song

Время и Стекло – Имя 505

Holly Dolly – Dolly Song

Потап и Настя feat. Бьянка – Стиль собачки

MC Hammer – U Can’t Touch This

ESTRADARADA – Вите Надо Выйти

Aqua – Barbie Girl

Тимати feat. Рекорд Оркестр – Баклажан

Los del Rio – Macarena

Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai

Triplex – Бригада

Читайте: Музыка, секс и наркотики – ученые объяснили связь

Также Факты ICTV подобрали 20 самых известных песен всех времен о лете.

Фото: Pixabay

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