Существуют песни, которые надолго заседают в голове и могут часами повторяться по кругу. После разового прослушивания этих композиций мы невольно их подпеваем, а выбросить навязчивую мелодию из головы редко кому удается.
15 песен-липучек, которые ученые называют “ушными червями”, – в подборке Фактов ICTV.
Axel F – Crazy Frog
Грибы – Тает Лед
Bomfunk MC’s – Freestyler
Ленинград — Экспонат
Las Ketchup – The Ketchup Song
Время и Стекло – Имя 505
Holly Dolly – Dolly Song
Потап и Настя feat. Бьянка – Стиль собачки
MC Hammer – U Can’t Touch This
ESTRADARADA – Вите Надо Выйти
Aqua – Barbie Girl
Тимати feat. Рекорд Оркестр – Баклажан
Los del Rio – Macarena
Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai
Triplex – Бригада
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