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Факты / Lifestyle

Как приготовить сливовый пирог – рецепт

Рецепт сливового пирога, который с 1983 года ежегодно в течение 12 лет публиковала газета The New York Times, стал самым популярным. Говорят, что пирог невероятной вкусный и простой в приготовлении. Проверим?

Пиріг

Сливовый пирог из газеты The New York Times

Что необходимо для приготовления сливового пирога:

  • 3/4 стакана сахара + 2 ст. л. на посыпку
  • 113 г сливочного масла или маргарина
  • 1 стакан пшеничной муки
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. разрыхлителя для теста
  • щепотка соли
  • 12 слив сорта Венгерка или чернослив
  • 1 ч. л. корицы

Как готовить:

1. Взбить сахар со сливочным маслом.

2. Добавить яйца и соль, еще раз взбить.

3. Осторожно добавить муку с разрыхлителем и перемешать ложкой.

4. Разогреть духовку до 175-180 градусов.

5. Форму диаметром 20-25 см смазать маслом, присыпать мукой, выложить и разровнять тесто.

6. Сливы разделить на половинки и выложить на тесто, не вдавливая.

7. Смешать 2 ст. л. сахара с 1 ч. л. корицы и присыпать сливы этой смесью.

8. Поставить в духовку на 40-45 минут – до появления хрустящей корочки.

9. Подавать сливовый пирог лучше теплым, с шариком ванильного мороженого.

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Фото: pixabay.com

Фото: Pixabay

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