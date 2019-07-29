Рецепт сливового пирога, который с 1983 года ежегодно в течение 12 лет публиковала газета The New York Times, стал самым популярным. Говорят, что пирог невероятной вкусный и простой в приготовлении. Проверим?
Сливовый пирог из газеты The New York Times
Что необходимо для приготовления сливового пирога:
- 3/4 стакана сахара + 2 ст. л. на посыпку
- 113 г сливочного масла или маргарина
- 1 стакан пшеничной муки
- 2 яйца
- 1 ч. л. разрыхлителя для теста
- щепотка соли
- 12 слив сорта Венгерка или чернослив
- 1 ч. л. корицы
Как готовить:
1. Взбить сахар со сливочным маслом.
2. Добавить яйца и соль, еще раз взбить.
3. Осторожно добавить муку с разрыхлителем и перемешать ложкой.
4. Разогреть духовку до 175-180 градусов.
5. Форму диаметром 20-25 см смазать маслом, присыпать мукой, выложить и разровнять тесто.
6. Сливы разделить на половинки и выложить на тесто, не вдавливая.
7. Смешать 2 ст. л. сахара с 1 ч. л. корицы и присыпать сливы этой смесью.
8. Поставить в духовку на 40-45 минут – до появления хрустящей корочки.
9. Подавать сливовый пирог лучше теплым, с шариком ванильного мороженого.
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