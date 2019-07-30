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Факты / Lifestyle

Аdidas раздает 3000 пар обуви: украинцы становятся жертвами новой аферы

Мошенники придумали новую аферу, теперь они предлагают бесплатную обувь от якобы Adidas.

Аdidas раздает 3000 пар обуви: украинцы становятся жертвами новой аферы

“Аdidas раздает 3000 пар обуви,”- такие сообщения приходят в мессенджеры жителям разных стран, в том числе и украинцам.

В сообщении также есть ссылка, по которой человеку предлагают перейти. Она ведет на фишинговый сайт, который способен похитить личную информацию и пароли. Действует это так – человек вводит данные своей карты, номер, срок действия, CVV-код и пароль для того, чтобы оплатить на сайте, например, кроссовки. Специальная программа копирует информацию и ворует деньги с карты.

Читайте: Как не стать жертвой курортных мошенников – 3 схемы аферистов

Еще один риск данной рассылки – пользователи могут потерять доступ к личным аккаунтам в соцсетях.

К слову, ранее мы писали, как защитить сбережения на банковской карте от мошенников.

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