Каким будет 30 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День не подходит для важных начинаний и созидательной деятельности. Сегодня будут успешными дела, требующие резких и энергичных действий. Лучший вариант реализации этой энергии – физическая активность.

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Эмоциональное состояние может быть несколько напряженным, поэтому постарайтесь не вовлекаться в деструктивное общение – если почувствуете, что зреет конфликт, лучше максимально быстро погасить его или отложить общение до более подходящего времени.

Ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп на 2019 год для Украины.