Гороскоп на неделю с 30 июля по 4 августа для всех знаков зодиака читайте на Фактах ICTV.

В течение недели всех знаков зодиака ожидают стремительные, но переменчивые любовные порывы, неожиданные встречи и новые влюбленности.

Об этом в гороскопе на неделю для всех знаков зодиака говорит астролог Влад Росс.

Главный лозунг недели – На ловца и зверь.

В период с 1 по 4 августа ожидается любовь с первого взгляда без контроля в отношениях и чувствах. На этой неделе нужно планировать от обратного, так как все задуманное осуществится с точностью до наоборот.

Возможны также неожиданные тренды валют, например, гривна может еще больше укрепиться.

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С 1 августа молодых, креативных, творческих людей ждет успех. Будет много вызовов и счастливых совпадений обстоятельств.

Особенно успех может быть у Водолеев. Телец, наоборот, может быть не подготовлен к неожиданным ударам судьбы.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп на 2019 для Украины.