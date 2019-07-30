PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Когда Медовый Спас 2019 – дата

Медовый Спас или Маковея всегда отмечают 14 августа.

Медовий Спас

Медовый Спас имеет много других названий, но всегда приходится на 14 августа.

Первый Спас, Спас на воде, Маковый Спас, Маковея – все это относится к одному празднику.

Традиционно 14 августа в церквях святят мак, васильки и бархатцы.

Читайте: Календарь праздников на август 2019

А Медовым его называют, потому что в этот день пасечники начинают сбор меда. Только после его освящения в церкви на Маковея можно было разговляться.

В Первый Спас начинается Успенский пост – спасовка, который длится две недели.

Есть еще Второй или Яблочный Спас (19 августа) и Третий или Ореховый Спас (29 августа).

Факты ICTV предлагают проверить, насколько хорошо вы знаете традиции и обряды Медового Спаса.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка