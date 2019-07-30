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Факты / Lifestyle

Магнитные бури в августе – даты

Сильные магнитные бури прогнозируются 5 и 6 августа.

Магнитные бури в августе – даты

В августе ожидается две серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний.

Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.

Серьезные магнитные бури в августе 2019 ожидаются 5 и 6 числа.

Медики советуют делать зарядку по утрам – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

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Во период магнитных бурь рекомендуется тщательно следить за питанием, пить больше воды, соблюдать режим сна и не перенапрягаться.

Также будут полезными прогулки на свежем воздухе.

Магнитные бури: действительно ли влияют на здоровье и настроение?

  • Да, конечно – всегда ужасно себя чувствую 42%, 132 голоса
    132 голоса 42%
    42%
  • Влияют только на пожилых людей и в отдельных регионах 31%, 98 голосов
    98 голосов 31%
    31%
  • Конечно влияют, но несущественно 14%, 44 голоса
    44 голоса 14%
    14%
  • Нет – это все выдумки 12%, 39 голосов
    39 голосов 12%
    12%
Всего голосов: 313

К слову, во время магнитных бурь человек может ощутить сонливость, рассеянность и раздражительность.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь на 2019 год.

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