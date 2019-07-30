Международный день дружбы между государствами, культурами и всеми людьми на Земле празднуют 30 июля. Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах и картинках, которые еще раз напомнят о важности вашей дружбы.
30 июля праздник – Международный день дружбы. Праздник совсем молодой – только в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о его проведении.
– Дружба между народами, государствами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на обеспечение мира. Дружба строит мосты между обществами, которые чтят культурное разнообразие, – отмечается в документе.
Дружба является важнейшим элементом как взаимопонимание, так и хороших добрососедских отношений.
Все люди разные, со своеюю культурой и подходами в решении тех или иных вопросов, но не имея дружбы между собой, мы начинаем подвергать опасности окружающих нас людей и самих себя.
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Предлагаем поздравления с Днем дружбы, которые помогут порадовать близкого человека добрыми и приятными словами.
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Дружба — это радостные встречи,
Море фантастических затей.
При любой проблеме — с другом легче,
А без друга в жизни тяжелей.
День друзей шагает по планете,
Раздает улыбки и любовь.
Так пускай везде на белом свете
Вспыхивает дружба вновь и вновь!
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В этот день хочу друзей поздравить,
Подарить вам теплые слова.
Не могу без вас себя представить,
Дружба наша истинно крепка!
Я хочу, чтоб были вы здоровы,
Счастье просто било через край,
Чтобы небо было васильковым,
Целый год в душе — цветущий май!
Чтобы наша дружба не кончалась,
Ей помехи были не страшны,
Чтобы в сердце навсегда остались
Наши чаянья и лучшие мечты!
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С Днем дружбы тебя поздравляю,
Ведь дружба ценнее валюты.
Ценнее богатства и злата.
Дороже алмазов и шубы.
Быть другом — бывает не просто,
Хотя и безумно приятно.
Всегда есть сто тем и вопросов,
Веселые праздники, даты.
Желаю тебе я сегодня
Улыбок и радости, счастья.
Побольше друзей и здоровья,
Чтоб с ними почаще встречаться.
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Я хотел бы “спасибо” сказать,
Что могу тебя другом назвать,
Мне сегодня всех денег ценней,
Поздравлять тебя с Днем всех друзей!
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