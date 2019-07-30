Международный день дружбы между государствами, культурами и всеми людьми на Земле празднуют 30 июля. Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах и картинках, которые еще раз напомнят о важности вашей дружбы.

30 июля праздник – Международный день дружбы. Праздник совсем молодой – только в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о его проведении.

– Дружба между народами, государствами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на обеспечение мира. Дружба строит мосты между обществами, которые чтят культурное разнообразие, – отмечается в документе.

Дружба является важнейшим элементом как взаимопонимание, так и хороших добрососедских отношений.

Все люди разные, со своеюю культурой и подходами в решении тех или иных вопросов, но не имея дружбы между собой, мы начинаем подвергать опасности окружающих нас людей и самих себя.

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Предлагаем поздравления с Днем дружбы, которые помогут порадовать близкого человека добрыми и приятными словами.

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Дружба — это радостные встречи,

Море фантастических затей.

При любой проблеме — с другом легче,

А без друга в жизни тяжелей.

День друзей шагает по планете,

Раздает улыбки и любовь.

Так пускай везде на белом свете

Вспыхивает дружба вновь и вновь!

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В этот день хочу друзей поздравить,

Подарить вам теплые слова.

Не могу без вас себя представить,

Дружба наша истинно крепка!

Я хочу, чтоб были вы здоровы,

Счастье просто било через край,

Чтобы небо было васильковым,

Целый год в душе — цветущий май!

Чтобы наша дружба не кончалась,

Ей помехи были не страшны,

Чтобы в сердце навсегда остались

Наши чаянья и лучшие мечты!

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Международный день дружбы – лучшие поздравления в стихах и картинках / 9 фотографий

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С Днем дружбы тебя поздравляю,

Ведь дружба ценнее валюты.

Ценнее богатства и злата.

Дороже алмазов и шубы.

Быть другом — бывает не просто,

Хотя и безумно приятно.

Всегда есть сто тем и вопросов,

Веселые праздники, даты.

Желаю тебе я сегодня

Улыбок и радости, счастья.

Побольше друзей и здоровья,

Чтоб с ними почаще встречаться.



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Я хотел бы “спасибо” сказать,

Что могу тебя другом назвать,

Мне сегодня всех денег ценней,

Поздравлять тебя с Днем всех друзей!

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Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.