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CМС и поздравления в картинках c Международным днем дружбы

30 июля в мире и в Украине отмечают Международный день дружбы. Факты ICTV собрали лучшие смс-поздравления и поздравления в картинках.

CМС и поздравления в картинках c Международным днем дружбы

Международный день дружбы празднуется по инициативе ООН с 2011 года и ежегодно выпадает на одну и ту же дату.

Он считается праздником мира, любви, отсутствия границ между национальностями, религиями и политическими интересами. Сегодня это одна из самых молодых международных праздничных дат.

День друзей — особый праздник,

Это очень важный день.

Другом быть большое счастье,

Также, как иметь друзей.

***

Мои друзья, я поздравляю вас.

Спасибо, что вы есть на этом свете.

Желаю счастья, радости, добра.

И пусть попутным в жизни будет ветер!

***

Другом быть не каждый сможет,

Это редкий Божий дар.

Пусть вам в этой жизни сложной,

Будет друг надежный дан.

В Дружбы День международный,

Поздравляем мы друзей.

Тех, кто с нами в дождь и холод,

С кем, мы лучше и сильней.

***

Так открывай скорей вино,

И наливай бокал.

Я очень рад, что другом мне

Ты – самым лучшим стал.

***

Мы с тобой друзья навек,

Дорогой мой человек,

В День друзей поздравлю снова,

Друг мой милый, будь здоровым!

***

Если можешь ты кому-то
Ночью взять и позвонить,
Значит, правильно учили
С детства дружбой дорожить.

Дружбу на весах не взвесить,
И на глаз не оценить.
Если вместе интересно —
Крепко будете дружить.

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CМС и поздравления в картинках c Международным днем дружбы / 6 фотографий

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Ранее Факты ICTV писали, чем отличается мужская и женская дружба.

Фото: Unsplash

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