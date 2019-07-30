30 июля в мире и в Украине отмечают Международный день дружбы. Факты ICTV собрали лучшие смс-поздравления и поздравления в картинках.
Международный день дружбы празднуется по инициативе ООН с 2011 года и ежегодно выпадает на одну и ту же дату.
Он считается праздником мира, любви, отсутствия границ между национальностями, религиями и политическими интересами. Сегодня это одна из самых молодых международных праздничных дат.
День друзей — особый праздник,
Это очень важный день.
Другом быть большое счастье,
Также, как иметь друзей.
***
Мои друзья, я поздравляю вас.
Спасибо, что вы есть на этом свете.
Желаю счастья, радости, добра.
И пусть попутным в жизни будет ветер!
***
Другом быть не каждый сможет,
Это редкий Божий дар.
Пусть вам в этой жизни сложной,
Будет друг надежный дан.
В Дружбы День международный,
Поздравляем мы друзей.
Тех, кто с нами в дождь и холод,
С кем, мы лучше и сильней.
***
Так открывай скорей вино,
И наливай бокал.
Я очень рад, что другом мне
Ты – самым лучшим стал.
***
Мы с тобой друзья навек,
Дорогой мой человек,
В День друзей поздравлю снова,
Друг мой милый, будь здоровым!
***
Если можешь ты кому-то
Ночью взять и позвонить,
Значит, правильно учили
С детства дружбой дорожить.
Дружбу на весах не взвесить,
И на глаз не оценить.
Если вместе интересно —
Крепко будете дружить.
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