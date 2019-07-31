Сервисы SoundCloud, Deezer, Spotify, Zvooq и YouTube-music удобно использовать для прослушивания любимой музыки.

Без музыки сегодня никуда. Она может поддержать, когда грустно, поднять настроение, включить ностальгию и заставить танцевать.

Факты ICTV собрали несколько приложений для прослушивания музыки.

Это один из самых известных сайтов для распространения музыки. Также ресурс обладает функциями социальной сети.

Здесь можно послушать самые популярные песни, новые альбомы любимых исполнителей и самим загрузить треки.

Deezer позволяет в потоковом формате слушать записи крупнейших лейблов на различных устройствах в режиме онлайн или оффлайн.

В библиотеке Deezer насчитывается более 40 млн лицензированных треков, более 2 млн альбомов и более 30 тыс. радиостанций.

Платная подписка стоит 3,99 евро в месяц, первый предоставляется бесплатно. Она предоставляет доступ к большему количеству треков и убирает рекламу.

К тому же, на сайте указано, что подписка дается без обязательств. Вы сможете отказаться от не в любой момент.

Сайт сделан в виде интерактивной музыкальной карты мира.

Тут можно услышать песни, которые в режиме реального времени слушают в мире.

Украины на музыкальной карте пока нет, но можно послушать другие страны.

На Zvooq можно слушать музыку без пауз. Если установить приложение сервиса, то слушать музыку можно даже без доступа к интернету.

Треки можно слушать бесплатно и без ограничений.

Zvooq работает легально, поэтому, если вы захотите скачать песню или альбом, то за него придется заплатить.

YouTube-music вышел совсем недавно и сразу многим понравился пользователям.

Здесь можно слушать любимую музыку, формировать плейлисты.

Кроме того, приложение самостоятельно делает подборки под настроение, для спорта, для концентрации, хит-парады, новинки и так далее.

YouTube-music также запоминает, что вы слушали несколько раз и самостоятельно формирует ваш плейлист, исходя из предпочтений.

А еще есть подборки песен, которые были популярны, когда вы родились.

Здесь музыка бесплатная, однако можно подключить за 79 грн/мес YouTube-music Premium, который будет бесплатным первый месяц, позволит скачивать клипы, слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме (YouTube выключает музыку, если вы ставите телефон на блокировку или переходите в другое приложение.)

Напомним, Forbes назвал самых дорогих музыкантов 2018 года.